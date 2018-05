Salvem el kiosket

Ante la seria amenaza para los intereses generales de nuestra ciudad que representan la desbocada iniciativa privada, siempre tan ensimismada, y el desdén técnico y administrativo de nuestro Consistorio frente a la ocupación del espacio público de la Plaça de Les Eres de Santa Llúcia, no puedo más que llamar la atención de todos aquellos que se sientan heridos y agraviados porque esa mancha nociva avance y persista entre copas, risas y conversaciones, ya que...¡podemos acabar perdiendo una de nuestras señas básicas de identidad como pueblo: el kiosco cerrado en la esquina de Las Clarisas! ¡El kiosket!

Pueden acabar solicitando y admitiendo, cualesquiera desalmados sean, su destrucción por mor de colocar más mesas de bar a pesar de su deterioro y abandono habitual: creo que resultaría inaceptable. E, incluso, podría convocarse un concurso de ideas entre arquitectos para substituirlo: ¡Inadmisible! Gracias al sumo mimo de Vicenta y José desde hace 30 años, el otro kiosco de la plaza sí se encuentra a salvo (con mi sincero reconocimiento, en este caso).

Pero volvamos a lo que nos concierne: ¡Cuántos recuerdos vividos que nos evoca esa pequeña gran construcción!, ¡Cuánta calidad arquitectónica que atesora y que puedo justificar en solicitándoseme! ¡Cuántos mensajes en clave numérico-geométrica que encierran sus relaciones formales (véase el pasaje del libro de Umberto Eco, El péndulo de Foucault, relativo a un caso similar)! Y todo ello nos legaron nuestros ancestros para que jamás olvidáramos de dónde venimos (aunque me parece que no es tan lejana en el tiempo su construcción...¿Será que no sabemos hacia dónde vamos?).

Pónganse en marcha, estimados amigos, aquellos llamados a erigirse en salvadores del orgullo y del patrimonio patrio necesitan unión. Y gritar. Y jalear. Al menos, hasta que las instituciones valencianas saquen del letargo a nuestro Ayuntamiento y se pueda reeducar a todos nuestros conciudadanos, incluido el que suscribe, tan perdidos e ignorantes en su díscolo disfrute de esas terrazas perversas...

Creo que se presenta la ocasión de generar otra plataforma que pueda servir como otra vía en todo el reciente movimiento conservador (el más conservador de cuantos haya existido nunca, literalmente).

Ahora caracteriza la progresía en su faceta intelectual, dotándola de sentido en cualquiera de sus manifestaciones. Además, con todo el apoyo popular que supondrán unos cuantos retwits reconfortantes de los más allegados en su condición cuasi inapelable cuando sean menester y, de ese modo, se reproducirá un modelo que tantas alegrías está dando... aunque sea la propia ciudad la que se vaya perdiendo entre las idas y las venidas de tanta propuesta. Pero eso es lo de menos, pues la misión paralizadora se verá recompensada por el concepto aplicado y quedará la ciudad serena, en silencio y con el pasado a salvo. Estamos luchando por el silencio que debe reinar cuando la gente desaparece, cuando hace acto de entrada el verdadero «respeto» histórico en la urbe y quede la vida en suspenso, admirando su origen, o sea, entre las ruinas. Y esa nueva oportunidad de seguir lastimándonos tendría nombre: ¡La Plataforma Salvem el Kiosquet!

Además, creo que la primera acción de relevancia, al margen de la propia creación del ente y la consiguiente conciencia social vía redes y medios del peligro, debe ser solicitar algún estudio a cualquier organización que colabore con la Unesco para que el futuro de la Declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Nit de L'Albà (que yo propongo) se mantenga a salvo, pues si seguimos cercenando sus orígenes (en ese kiosco compré mis primeros petardos...) y sus tradiciones adjuntas, la expondremos mucho. Por ejemplo, este último verano casi no nos dejan acercarnos hasta allí a un grupo de familiares que pretendíamos ver la palmera de la MareDèu desde ese emblemático lugar, como siempre se ha hecho por los que no tienen una terraza para ello, y yo pensé: «¿Dónde podremos apoyar a los críos que, hechizados por el ruido y el color de los cielos, nos acompañan por primeras veces esa mágica noche si desapareciera el kiosket?». Téngase en cuenta esta humilde aportación inicial, si cabe.

Y quedo a la espera de observar un movimiento social que nazca tras este llamando, puro, sin apriorismos que puedan confundir a los no convencidos y con un criterio altamente cualificado que lo abandere. Estoy a vuestra disposición si es así para unirme en este viaje hacia el propósito que apunto, un viaje que nos hará más fuertes (¿para qué?; no sé, pero seguro que más fuertes) y lo hago gritando de nuevo: ¡Salvem el kiosquet!

¿Un poco de humor e ironía en estos tiempos que vivimos? Por si acaso, quede dicho que ya me parece necesario.