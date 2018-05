Proyectos controvertidos

Bajo el título «Despotismo ilustrado municipal» publicamos en este mismo medio, el 29 de agosto de 2014, un artículo en el que, a raíz de aprobarse construir un nuevo Mercado Central en sustitución del existente, decíamos que se trataba de unas obras muy controvertidas al darse una sólida oposición vecinal, todavía latente, de un calibre tal como no se había dado hasta ahora. Además, también estaban en contra de su realización los ediles de la oposición en mayoría absoluta, por lo que afirmábamos que no se entendía la obcecación del Gobierno municipal del PP, en minoría, en llevarlas a cabo, y abogábamos por la convocatoria, por primera vez, de una consulta con carácter vinculante.

Cuatro años después? La historia se repite en cuanto que el Gobierno municipal pretendía realizar, de inmediato, las obras de peatonalización de la Corredora, principal vía urbana de la ciudad, con la oposición de la mayoría absoluta de los ediles al unirse a ellos el representante del Partit d'Elx, deviniendo en este asunto el tripartito gobernante en un bipartito (PSOE y Compromís).

Pese a ello, el alcalde sigue obstinado en la ejecución de las obras de referencia en base a que es la Junta Local de Gobierno la competente para decidirlo.

Quizás, en base a esa afirmación, decía hace unos días el portavoz municipal de Ciudadanos, y no le falta razón, en una reciente entrevista, que «nuestro Ayuntamiento (equipo de gobierno) presume de participación ciudadana pero a la hora de la verdad no cuentan con nadie».

Tal vez el problema radique en que, al contar Elche con una población de más de 100.000 habitantes (230.000), pasó en el año 2003 a regirse por la Ley de Grandes Ciudades en lugar de por la de Régimen Local, en virtud de la cual muchos asuntos que hasta entonces eran competencia del pleno pasaron a serlo de la Junta Local, lo que nos induce a pensar que, si siguiese vigente esta última, la competencia sería del plenario, máximo órgano de representación municipal, o tal vez estemos ante un conflicto jurídico entre el principio competencial y el de que la soberanía reside en el pueblo, consagrado en nuestra Constitución, en el que se hace predominar aquel sobre éste, lo que resulta difícil de asumir no ya por los vecinos sino también por los ediles que los representan, que cuentan, en este caso, con la mayoría absoluta requerida para aprobar los asuntos más importantes que afectan al municipio. Y es esta mayoría la que pide que no se acometan todavía las obras de peatonalización hasta que no se dé una solución definitiva al proyecto de construcción del nuevo Mercado Central, por la manifiesta interconexión entre unas y otras.

En los últimos días, a las protestas de los comerciantes del centro, que vienen exigiendo desde hace cierto tiempo la paralización de las obras, se han unido los de las calles Alfonso XII y Ángel hasta el punto de haberse creado otra asociación persiguiendo el mismo objetivo y, más recientemente, ha alzado su voz la Federación de Asociaciones Vecinales proponiendo un proyecto más participativo de la peatonalización de la Corredora que cuente con la opinión de vecinos y comerciantes y que se demore su ejecución.

Ahora como entonces? ¿no parece que se esté rememorando el lema de la época del despotismo ilustrado de «Todo por el pueblo pero sin el pueblo»?

Confiemos en que la nueva Corporación que resulte de las próximas elecciones locales del 26 de mayo del próximo año, coincidentes con las del Parlamento Europeo, cuente más con ese pueblo soberano al que representan en cuestiones tan importantes como las expuestas.