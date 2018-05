La inoperancia de la Onu y el drama sirio

Siria lleva más de un lustro envuelta en una luctuosa guerra civil. Ha habido más de 400.000 muertos, unos 5 millones de desplazados que han abandonado sus hogares (la totalidad de la Comunidad de Madrid), violación repetida de otros derechos humanos? La ONU ha debatido el tema profusamente -incontables discursos- ha aprobado resoluciones, abortaron otras? sin encontrar una solución. El escepticismo sobre la operatividad de Naciones Unidas crece. ¿ Cuáles son las causas? Examinemos el origen y funcionamiento de la ONU.

Hace setenta y tres años en estas fechas los últimos delegados de casi cincuenta países llegaban a la ciudad de San Francisco para alumbrar las Naciones Unidas. El presidente Roosevelt, gran inspirador del proyecto, había muerto dos semanas antes. Su vicepresidente, Truman, un hombre con escasa preparación internacional -sólo había despachado ocho veces con el presidente a lo largo de un año y desconocía la existencia de la bomba atómica- manifestaría de forma rotunda con buen criterio que la Conferencia de San Francisco debía celebrarse aunque la Guerra Mundial, casi ganada por los aliados, no había concluido. Estados Unidos pagó el transporte de muchos delegados, 2.300 llegaron en un viaje de cuatro días en tren desde Washington.

La conferencia creadora duró unos dos meses. Dio a luz a la Carta de las Naciones Unidas, la constitución por la que se rige ese importante organismo. La sacrosanta Carta es un convenio hecho a la medida y al gusto de los vencedores de la Guerra Mundial, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia a los que otorga un poder inusitado. No es por ello democrática, como veremos. Los principios en su Preámbulo son cuatro: evitar a las generaciones venideras el flagelo de la guerra, observación de los derechos humanos, respeto de las leyes internacionales y promover el progreso social y económico.

Pasadas estas décadas, aunque la organización tiene importantes logros, especialmente en el campo social y humanitario, es claro que no ha llenado las expectativas soñadas por sus fundadores. Ni allá cerca. Tiene un balance mucho más vidrioso en el primero de sus objetivos, el de la preservación de la paz. Con frecuencia, la ONU es inoperante en este terreno, y también renquea en el del respeto a los derechos humanos. Ha aprobado textos fundamentales para preservarlos pero su observancia deja mucho que desear. Hay naciones elegidas a la pomposa Comisión de Derechos Humanos que no los respetan, el pirómano vestido de bombero, e incluso algún miembro permanente del poderoso Consejo de Seguridad practica una interpretación curiosa de lo que son los derechos humanos.

Las Naciones Unidas son por ello una institución controvertida y, en ocasiones, precipitadamente denigrada. Es marginada de conflictos candentes de la escena internacional, por ejemplo en Corea y en el tema palestino, y en otras se ve maniatada por la acción de uno de los Grandes, de los cinco aristócratas. Los males de la ONU, por los que a veces se convierte en un comparsa y es ninguneada, son dos: el primero, el egoísmo de los Estados que la componen, 193, la práctica totalidad del planeta, que no sólo actúan con excesiva frecuencia en defensa de sus intereses y no de los de la comunidad internacional en temas políticos, sino que hasta racanean los fondos que necesita la organización.

Más importante aún resulta la anacrónica, medieval, injusta distribución del poder en la ONU. El caso sirio es un excelente ejemplo. Domina la organización el Consejo de Seguridad que controla los temas de seguridad, de paz y guerra. Lo componen 15 miembros, 10 son elegidos cada dos años, rotan, en consecuencia, y los otros cinco son permanentes. Primer privilegio de estos: están siempre allí, muy orondos desde 1945, sin tener que hacer campañas electorales para ser elegidos, España entra en el Consejo después de batallar por los votos cada diez u once años. Segundo privilegio, casi demencial, de los grandes: cuentan con el veto (artículo 27-3). Es decir, si hubiera un clamor generalizado de 192 países para que se adopte una resolución, basta que el 193, uno de los cinco, diga que nones para que la resolución no pueda ser aprobada. Es lo que ha ocurrido en Siria. El régimen de Assad hace una trapacería, no quiere aceptar los términos de una negociación, lanza armas químicas? el Consejo quiere votar algo que eventualmente podría meter en cintura al autócrata sirio y Rusia, su gran aliado y protector, lanza su veto (12 veces), en ocasiones apoyada por China, y la maquinaria se atasca. La ONU se paraliza. Y así ha funcionado en estas décadas. Unos con más profusión, Rusia, otros con menos, Francia colocan sus intereses o los de sus clientes y amigos frente a los deseos de la mayoría.

Es absurdo, en 2018, pero es verdad. Hay muchos más casos. Las naciones pequeñas, Chile, Australia, Méjico, Filipinas quisieron oponerse en San Francisco. Los grandes manifestaron chulescamente que «aceptaban la existencia del veto o no habría Carta». Tuvieron que tragar (20 votos a favor, 10 en contra, 15 abstenciones y 5 ausentes). Era mejor una ONU imperfecta que ninguna ONU, pero acertó el ministro chileno cuando dijo que el sistema de votación ponía «a los miembros permanentes por encima de la ley que gobierna a todas las naciones». Llevaba y lleva razón y ese señoritismo es una de las causas del desprestigio de Naciones Unidas.