Ecología de usar y tirar

Hace ya demasiados años que entramos engatusados en la sociedad de usar y tirar de la mano de las potencias económicas, vendiéndonos una cualidad que se convirtió con rapidez en una forma de vida. El afán de generar mercancías, producir bienes de consumo, vender más y, de paso, favorecer el crecimiento económico, construyó lo que ahora se ha convertido en una auténtica pesadilla. Comenzamos admitiendo que determinados productos resultaban mucho más cómodos, si después de utilizarlos se tiraban directamente a la basura.



Fue un ejemplo singular la irrupción del famoso «clínex», que le sigue dando nombre a todos los pañuelos de papel, porque se consideró más higiénico que el tradicional moquero de tela. Se abrían brechas imparables en la cultura del úsalo y tíralo, porque de los inocentes pañuelitos de papel se pasó directamente a toda una legión de productos que podían adherirse a este novedoso sistema. Ahora pasamos a la siguiente fase del usar y tirar, vendiéndonos el concepto de ecología en todo lo habido y por haber.



Probablemente todo el montaje ecológico que rodea ahora a los artículos desechables deja paso a lo que podríamos denominar «síndrome del gilipollas», es decir, que primero te convencen de lo importantes que son y después te envenenan la sangre apuntándote como culpable en primera persona de la destrucción del entorno, por acumulación de basuras de todo tipo y en lo que participas activamente.



Para intentar amortiguar la cara de estúpido estólido que se te queda, te dan el argumento y las herramientas con las que calmar conciencias, colocándote contenedores de colores donde tienes que clasificar todo lo que vas a desechar. Curiosamente, no hace mucho tiempo, existían en nuestro país varias profesiones que se dedicaban al noble arte de reciclar para ganarse la vida, los que recogían cartón y papel; los que se dedicaban a la recogida de vidrio o los que vivían de los metales en desuso y otros residuos.



Ahora somos los ciudadanos responsables de tanta basura impuesta, los que tenemos que actuar de mano de obra barata para que las empresas del reciclado se monten en el euro. No cabe duda de que la política de reciclado más responsable es la que se empleaba antaño, cuando tenías que devolver los envases de vidrio si no querías volver a pagarlos nuevamente. En la actualidad no importa la forma de conservar las cosas porque tenemos plena certeza de que es sustituible, con el aliciente de volver a disfrutar de algo recién estrenado. Una sociedad que basa el sentido de la cotidianeidad en el concepto de usar y tirar está más enferma de lo que puede soportar.