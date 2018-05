La tentación catalana

La tentación de aplicar el 155 a la radiotelevisión catalana se le puede hacer irresistible a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, tras el «Estudio Postelectoral de Cataluña. Elecciones Autonómicas 2017» (nº 3202) que ha publicado el CIS ( Centro de Investigaciones Sociológicas) el pasado viernes. Con 759, páginas el informe -44 el avance- admite un máster, pero conforme está ese tema lo dejaremos en unas pinceladas.



Moncloa igual se lo piensa al ver que , según el informe, tres de cada cuatro residentes en Cataluña han seguido la campaña a través de la televisión que es sin duda el medio más influyente; pero con mucha diferencia se ha seguido a través de la TV3. Un 30% también a través de los periódicos, más de la mitad de los lectores los suman La Vanguardia y el Periódico de Catalunya. Un 28'6% también la ha seguido a través de la radio; pero también y con mucha diferencia através de RAC1 y Catalunya Radio que duplican o triplican a la SER, en tercer lugar. Con estos datos la tentación de intervenir la radio televisión catalana que puede tener el gobierno en caso de elecciones es muy alta; pero se equivocaría. Me explico cuando estudiábamos teoría de la comunicación nos advertían que los mensajes de los «mass media» no inciden directamente en los individuos, ni varian su opinión directamente, sino que lo hacen filtrados por los pequeños grupos, cuando los hay. Es decir, el mensaje de la tele, de la prensa, o de la radio, se asume filtrado en la medida que se dialoga o se debate en la familia, en el grupo de amigos, con los vecinos etcétera. Es decir en una sociedad vertebrada, organizada, la influencia de los medios se filtra a través de los grupos. Aquí hay un factor fundamental: los partidos independentistas han discutido, debatido o dialogado en grupos pequeños sobre los temas de campaña en más del 50% de los casos mientras que en el conjunto es de un 38 y en C's o el PSC entre el 30% y el 35%. Esto es fundamental si los contrarios a la independencia no estan bastante implantados en la sociedad y debaten sus mensajes en pequeños grupos sus propuestas no calarán. La abstención, que ha sido mayor entre los que se confiesan constitucionalistas, aunque lo ocultan.



Por otra parte los mensajes de campaña llegaron de media al 76% a través de las redes: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin en ese orden- también hay grupos de chats- y además los mensajes de la campaña llegaron a través de móvil, del boca oreja, de los mitines, y de los voluntarios. También en estas actuaciones los votantes independentistas ?CUP, JxCat, y ERC- superan a los constitucionalistas.



El 67% tenía decidido mucho antes de la campaña su voto; mientras un 21 tenía dudas. Entre los dudosas independentistas Esquerra Republicana fue el gran perdedor JxCat se llevó mas votos; y lo mismo le paso con la CUP y en Comù Podem. A la candidatura de Podemos le resultó rentable navegar entre dos aguas y recogió votos de los dudosos de Esquerra y del PSC, de estos muchos menos. Sin embargo los perdió ante la CUP. En el bloque constitucionalista C's recogió algunos votos mas del PSC que a la inversa; pero donde barrio C's es entre los que dudaban entre ellos y el PP, tres de cada cuatro se fueron con ciudadanos. Como hemos dicho la decisión la tenían tomada tres de cada cuatro; otro 10% decidió su voto en la primera semana de campaña, un 15% en la última semana y un 9% el último día es decir casi uno de cada cuatro votantes deciden en vísperas de las elecciones.



En cuanto al liderazgo el único que aprueba es Oriol Junqueras con un 5,20 seguido de Puigdemont con el 4, 45; Xavi Domènech obtiene un 4,30; Iceta 3,68; Arrimadas 3,59 y García Albiol el 1,55. Los independentistas puntúan mucho más alto a sus líderes y mas bajo a los demás; mientras los constitucionalistas son mucho más críticos con los suyos propios.



Catalanes son los que viven y trabajan en Cataluña, decía Pujol, pero las candidaturas independentistas en más de la mitad de los casos obtienen votos de aquellos que su padre o madre era catalán. Leen en catalán, hablan el catalán; mientras que los descendientes directos de inmigrantes lo entienden en un 100% pero hablarlo y leerlo no pasan de 80%. Por clases sociales, los trabajadores han votado a C's, más los no cualificados, y al PSC, y la media baja; mientras que las media-alta y alta a JxCat y ERC.



Tan solo el 36% piensa que hay que reconocer el derecho a la independencia. Es una respuesta que contradice radicalmente la imagen que se ha dado. La opción de mantener el estado de las Autonomías como ahora (23'8%) o con más competencias (25'9%) suman casi la mitad. La mitad de los votantes del PP y uno de cada cinco de C's querrían volver a un estado centralista, sin autonomías. Tendiendo puentes al diálogo.