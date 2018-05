Sumar adeptes a la bicicleta

Les ciutats i els municipis caminem cap a una transformació que recupera els entorns urbans per a les persones, que ordenen el trànsit, que potencien el transport públic i que creen infraestructures per fer efectives les alternatives de transport sostenible, entre elles, l'ús de la bicicleta. Amb l'objectiu de fomentar la cultura ciclista i la mobilitat sostenible, bàsiques en el camí per aconseguir Elx Capital Verda Europea, és necessari el canvi en les pautes per hàbits més saludables i respectuosos amb l'entorn que ens envolta.



El desenvolupament sostenible de la mobilitat consisteix en configurar el canvi social i en la implementació de mesures que fomenten l'ús de les alternatives de transport i el canvi dels hàbits de la ciutadania. I en eixa tasca està l'Ajuntament d'Elx i la Unitat Ciclista de la Policia Local, formant als futurs usuaris en seguretat viària i en conducció ciclista.



Els projectes desenvolupats amb les iniciatives «Prevenim Junts» i «Biciescola» han aconseguit en molt poc de temps que una experiència pilot d'educació viària i ciclista aplegue a tots els centres d'educació secundària del municipi, a les escoles i els centres d'educació especial, i que el cent per cent dels estudiants i escolars d'Elx estiguen preparats per a circular amb la bicicleta. Uns cursos impartits per la policia local amb col·laboració del servici de bici pública, BiciElx, en els quals l'alumnat aprén a circular en seguretat, coneix la normativa general i l'ordenança de circulació municipal de la bicicleta.



Esta tasca tan important ha estat reconeguda per la Fundació Atresmedia d'Antena 3 en els seus premis «PonleFreno» que han distingit a l'Ajuntament d'Elx i la Policia Local per la iniciativa que en pocs anys d'existència ha aconseguit arribar a uns 15.000 estudiants a l'any i formar-los en seguretat viària i circulació segura.



Els premis «PonleFreno» reconeixen a persones o entitats que amb la seua tasca afavoreixen la seguretat viària i en el cas il·licità, ho fan des que són ben joves per introduir pautes de mobilitat sostenible, perquè aposten per les alternatives de transport de manera segura i ho facen amb les màximes garanties.



Des d'aquí felicitar als protagonistes de la iniciativa i animar-los a seguir treballant en este camí d'aconseguir adeptes a la bicicleta i que ens ajudarà a obtenir la distinció de Capital Verda Europea, que entre altres ítems, valora el canvi d'hàbits de mobilitat de la ciutadania i n'estic segura, els i les futures usuàries optaran cada vegada més per la bicicleta perquè estem transformant la mobilitat d'Elx amb l'ampliació i adequació de les infraestructures ciclistes en l'entorn urbà i algunes pedanies, l'eliminació de punts negres, la instal·lació de més estacions de bici pública i aparca bicis i la conscienciació ciclista.



I a la bicicleta cal afegir l'aposta d'esta corporació per les altres alternatives de transport sostenible com és l'autobús en el qual estem ampliant les línies, canviant la flota per una més sostenible i estem treballant en la gestió del bus a les pedanies. Polítiques per fer realitat els canvis en les pautes de mobilitat, treure els vehicles dels espais urbans i aconseguir un municipi net, lliure de fums i amb una mobilitat sostenible preferent.