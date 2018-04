La cuna de Alicante (IV): Tossal de Manises

Neitin recibió una de las mayores alegrías de su vida en la mañana del primer día del verano de aquel año (243 anterior a nuestra era), cuando los habitantes de la ciudad en la que vivía celebraban la festividad de la Ofrenda de Primicias.

Tenía 64 años y vivía sola con un viejo telar que había heredado de su madre. Era viuda desde hacía muchos años y sus hijos habían fallecido sin llegar a la edad adulta, excepto uno, Anartaker.

Anartaker no quiso hacerse cargo del pequeño negocio de salazones que había tenido su padre. Mucho más que el comercio, le gustaba la pesca y, sobre todo, la caza. Desde niño aprendió a manejar muy bien la lanza y la honda, con las que, ya de joven, empezó a cazar liebres por los alrededores de la laguna (Albufereta) y piezas aún mayores, como jabalíes, en la sierra cercana (Serra Grossa).

Poco después de cumplir 22 años, a pesar de las súplicas de su madre, Anartaker embarcó como mercenario en una nave cartaginesa, que le llevó lejos de su ciudad natal.

Pasaron cuatro años sin que Neitin volviese a ver a su hijo ni tener noticias suyas, por lo que creyó que había muerto. Pero aquella mañana del día en el que se celebraba el equinoccio de verano, regresó Anartaker, desembarcando de una birreme púnica. Vestía una túnica de lino bordada de púrpura, ceñida con un cinturón de ancho broche, se cubría con un casco de cuero y, como único equipaje, portaba su falcata y un viejo escudo que le había salvado la vida muchas veces. Cojeaba levemente debido a una herida recibida en la cadera izquierda dos años atrás y era tuerto de su ojo derecho desde hacía unos meses, con una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la frente hasta la comisura de los labios.

Neitin lo recibió con los ojos muy abiertos e inundados de lágrimas, riendo y llorando a la vez. Después de abrazarle y besarle muchas veces, le sirvió la comida en un cuenco de barniz negro con irisaciones metálicas, una de las dos únicas piezas de cerámica que había heredado de su abuelo materno, Bartas, que había sido un alfarero de gran prestigio en toda la Contestania. La otra era una crátera de campana de color rosado y decoraciones rojas, cuya gemela, se contaba en la familia, había sido regalada a un importante militar cartaginés por su abuelo.

Mientras comía, Anartaker le contó a su madre que, junto con otros mercenarios iberos, había estado los últimos cuatro años en Sicilia luchando contra las legiones romanas, al servicio del ejército cartaginés mandado por el general Amílcar Barca. El mismo general que, cuando él cayó herido por segunda vez, le felicitó públicamente por su valentía.

Anartaker trabajó en el almacén de salazones, que ya no era de su familia, y vivió con su madre, hasta que ella falleció, ya muy anciana, al cabo de doce años. Decidió entonces tomar esposa, a los 38 años de edad, pero como únicamente podía aportar como dote una pequeña casa, un viejo telar y algunas piezas de cerámica, entre las que estaba la crátera de campana de su bisabuelo, solo pudo desposar a la hija menor de un humilde agricultor.

Pocas semanas después de la boda de Anartaker (año 231 anterior a nuestra era), llegó a la ciudad su antiguo jefe, el general cartaginés Amílcar Barca, al frente de un poderoso ejército. Le acompañaba su yerno, el también general Asdrúbal. Los cartagineses eran sus aliados y socios comerciales desde hacía mucho tiempo. Solían visitarles con frecuencia, pero nunca se habían quedado. Sin embargo, esta vez deseaban construir una ciudad en el cerro que había al otro lado de la laguna, cerca de la necrópolis principal. Los contestanos aceptaron e incluso se ofrecieron a ayudarles en la construcción. Uno de ellos fue Anartaker, a quien el general Amílcar reconoció como un gran soldado, a la altura casi de un héroe.

Una vez levantada la nueva ciudad, fuertemente amurallada y guarnecida por las tropas púnicas, muchas familias iberas fueron ocupándola, al mismo tiempo que abandonaban paulatinamente sus viejas casas del otro lado de la laguna.

Anartaker y su esposa se instalaron en una vivienda que él mismo construyó. En ella nacieron sus hijos.

Falleció a los 45 años de edad (año 224). Durante los últimos años de su vida, solía frecuentar el santuario de la ciudad donde había nacido, ya abandonada, pero donde aún vivía una sacerdotisa anciana que tenía fama de excelente sanadora. Pasaba largo rato sentado en un rincón del pequeño templo, disfrutando del éxtasis que le producía el jugo de adormidera que le proporcionaba la sacerdotisa en una copa de cobre adornada con serpientes. Envuelto por el humo divino que desprendía un pebetero que había en el altar, donde ardía resina de cáñamo, Anartaker veneraba con emoción a la Diosa Madre, dueña del bien y del mal, de la vida y de la muerte, de los cielos y los infiernos, que se le aparecía acompañada de su esposo, el dios-caballo, y su hijo, el toro Bokon.

Tras la cremación del cadáver de Anartaker, sus restos fueron enterrados (con un ajuar que incluía su falcata y su escudo) en la pequeña necrópolis que había junto a la antigua ciudad ibera donde había nacido. Por haber sido un gran guerrero, varios jóvenes armados con lanzas danzaron durante el rito funerario, al son de las flautas; y una estela en forma de cipo fue colocada junto a su tumba.

Su hijo Iltiraker sirvió también como mercenario a las órdenes del general cartaginés Aníbal Barca, hijo de Amílcar. Por haber caído herido en la conquista de Arse (Sagunto), no pudo participar en la expedición a Italia y fue destinado a la guarnición de su ciudad natal. Murió defendiéndola del ataque de las legiones romanas, que acabaron destruyéndola tras sitiarla (año 209 anterior a nuestra era).

Apuntes históricosLos poblados iberos de la Illeta dels Banyets, en El Campello, y del Tossal de les Basses, en La Albufereta, fueron abandonados en la misma época en que fue fundada la ciudad púnica que se construyó en el Tossal de Manises, también en La Albufereta, en el año 231 antes de nuestra era. La Illeta fue ocupada posteriormente por los romanos y en el yacimiento arqueológico del Tossal de les Basses se han encontrado vestigios (tumbas, hornos) que demuestran la existencia de un asentamiento en épocas cristiana y musulmana, hasta inicios del siglo XIII de nuestra era.

Arqueólogos e historiadores llevan décadas debatiendo sobre si la ciudad cartaginesa del Tossal de Manises era la Akra Leuké que fundara Amílcar Barca, no muy lejos de la cual moriría en el año 228, durante una batalla contra los iberos oretanos, mientras vadeaba un río que se ha querido identificar como el Vinalopó, el Segura o el Júcar.

La hipótesis primigenia suponía que Akra Leuké era en efecto la ciudad púnica del Tossal de Manises, pero no fue aceptada por la mayoría de los especialistas al no haber pruebas concluyentes. Aunque se señalaron otros lugares de la Contestania o de la Bastetania ibéricas como posibles ubicaciones de Akra Leuké, tampoco existían pruebas plausibles, de manera que, durante décadas, el único acuerdo que se alcanzó era que no se podía saber con seguridad dónde había fundado Amílcar aquella ciudad de la que hablan los cronistas antiguos. En consecuencia, se pensó que fue Asdrúbal quien mandó construir la ciudad del Tossal de Manises, dos o tres años antes de que fundase Qrt Hdst (Cartagena).

No obstante, últimamente la idea de que la ciudad púnica del Tossal de Manises era realmente Akra Leuké vuelve a tomar fuerza, si bien falta por encontrar esa prueba definitiva capaz de convencer a todos los expertos.

Sea como fuere, lo cierto es que en la ciudad cartaginesa del Tossal de Manises vivieron también iberos. Como ya vimos en otro momento, Akra Leuké o como quiera que se llamase aquella ciudad púnica, fue destruida en el año 209 antes de nuestra era por las legiones romanas, probablemente mandadas por el general Publio Cornelio Escipión. Sobre sus ruinas fue levantada casi un siglo después la Lucentum romana.

Durante el asalto definitivo a la ciudad cartaginesa, muchas de sus casas fueron pasto de las llamas. Una de ellas presenta para los arqueólogos vestigios inequívocos de ocupación ibera. En esta vivienda incendiada se encontró una crátera de campana ibérica de pasta beige-rosada, con una forma y decoración geométrica de color rojo muy peculiares, cuya fabricación data de finales del siglo IV antes de nuestra era. Curiosamente, el único ejemplar similar que se ha encontrado hasta ahora estaba en Cartago. www.gerardomunoz.com