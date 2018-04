¡quién fuera tránsfuga!

ontar hasta cien antes de arremeter con la cabeza baja cual carnero enfurecido es una táctica que suele dar buen resultado con algunos bípedos. En mi caso, dado que la paciencia no la tenía de serie y mis padres se negaron a pagar el suplemento, llego como mucho hasta cinco, y eso los días buenos. Hay cosas que me llevan por la Calle de la Amargura, y el transfuguismo es una de ellas por lo que supone de secuestro de un acta para hacer negocios particulares o ayudar a otros a hacerlos, y donde digo negocios digo alterar gobiernos. Me da igual que sea para bien de los ciudadanos o para robar a manos llenas. No tengo por qué dudar que un cambio pueda ser beneficioso cuando la alternativa es siniestra, pero el procedimiento me encorajina.

Los partidos políticos sólo chillan contra el transfuguismo cuando les pisan a ellos el rabo, pero callan como chinches cuando les beneficia. Para bien o para mal, y por citar los dos casos más notorios, ni Esperanza Aguirre ni Eduardo Zaplana hubiesen tocado el cielo sin Tamayo ni Maruja. Probablemente lo hubiesen conseguido un tiempo después. O no, chi lo sà. La política es como el fútbol: cuestión de sensaciones, aprovechar las oportunidades y que el balón no se te vaya al larguero.

No cuestiono la compra de voluntades, que desconozco aunque me malicie, sí que discuto el sistema que permite tales aberraciones, de tal forma que hoy en Alicante la Diputación y el Ayuntamiento de la capital son gobernados directa o indirectamente por la transfugancia. Lo único que nos faltaba para que allende las fronteras provinciales se partan de risa con nuestros disparates. No vale decir que mejor, que contra el enemigo vale cualquier cosa y que si gobiernan los nuestros del PP lo harán mejor que los tripartitos o los francos. Ni siquiera aunque sea verdad.

He escrito mucho acerca de lo que lleva a un individuo o individua a salir -voluntariamente o a patadas- del partido que le ha concedido graciosamente un puesto en una lista para posteriormente lanzarse a la rapiña y vender al mejor postor el acta que conserva aferrada a sus garras «porque yo lo valgo». Aunque me lleven los demonios no culpo del todo a un político, al que como mucho le quedará hasta el final de legislatura para rentabilizar su estatus, más culpables son las estructuras que impiden que se cambie la Ley. Pero claro, nunca sabes cuándo este sistema corrupto te puede favorecer, personalmente o como partido, y ante la posibilidad mejor sea dejar la puerta abierta. Me parecería estupendo que se llevara su acta donde quisiera, si se la hubiera ganado en dura lid y los electores hubiesen marcado una casilla con su nombre. Cuando te aprovechas de un voto en lista cerrada de izquierdas para dar el gobierno a la derecha o a la inversa es que algo está podrido en Dinamarca.

Y conste que ni conozco a la señora Belmonte ni al señor Sepulcre con lo que no puedo juzgar si su interés es muy desinteresado o son unos desalmados atroces. Mi misantropía congénita me lleva a desconfiar del ser humano pero eso ya son manías mías. Sí que entiendo que doña Nerea quisiera hacerle pagar a sus ex todos sus desplantes y que le echaran a los leones sin dejarle ni un ochavo, porque la venganza siempre es más importante que la pasta. El gustazo que se ha debido marcar viendo tragar quina a sus coleguitas es un desparrame; ya lo dicen los mafiosos sicilianos y se lo pongo en su dialecto que me encanta: «cumannari è megghiu ca futtiri» (para los pocos que no entiendan la lengua siciliana les traduzco: «mandar es mejor que f.»). También es verdad que el poder siempre es mejor que el dinero, siempre que dure? pero nunca dura.

Yo hubiese votado a Sepulcre cuando se auto propuso para ser alcalde. Total, mejor el original que la copia y así las cosas hubiesen estado claras desde el principio. Y que no vengan ahora los del tripartito a llorar por la leche derramada y la maldad de los concejales no adscritos (che bella parola!) que ellos bien se aprovechaban para aprobar presupuestos y asuntillos varios. Si es que el ayuntamiento de Alicante está embrujado, mira que llevo tiempo diciéndolo y nadie me hace caso.

O sí, porque en la toma de posesión vi al flamante nuevo alcalde examinando con mosqueo la vara de mando. Repasen las fotos de su coronación y se darán cuenta de que Luis Barcala se pasa unos segundos mirando con detenimiento el palo; sin duda me había leído hace un par de semanas, sabe que hay una pequeña espina envenenada como en la rueca de la Bella Durmiente, y no quería clavársela. Ya veremos si se la clava o no, de momento se la ha clavado a otros compañeros de su partido que esperaban ansiosos la nominación, pero esa es ya otra historia. Suerte, que la vas a necesitar, y mucho cuidado con los fantasmas del Salón Azul.