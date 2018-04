«Algún día, se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía» Miguel Hernández

«Algún día,

se pondrá el tiempo amarillo

sobre mi fotografía»

Miguel Hernández



n los bares de mi época, al lado del de la hoja de reclamaciones había un cartel con la siguiente advertencia: «Se prohíbe cantar y blasfemar». Ya sabemos que los espirituosos son perfectos aliados de la capacidad canora e insultadora de la parroquia. También en las calles prohibían fijar carteles. Eran otros tiempos. Casi todo estaba prohibido. Había presos políticos, secuestraban publicaciones, detenían a artistas, sofocaban manifestaciones pacíficas a mamporro limpio, la gente tenía que emigrar para buscarse la vida, casi toda la prensa y demás medios de comunicación eran pura y dura propaganda gubernamental. Ya saben, cosas de la dictadura.

Habrá reparado el avezado lector en que los otros tiempos han vuelto, si es que se fueron alguna vez y en que el parecido de aquellos polvos con estos lodos es más que razonable. Al actor Willy Toledo, «Tolerdo» por mal nombre, lo quieren enchiquerar por cagarse en Dios. Yo tenía un amigo un tanto básico y estreñido verbal que cada dos palabras metía un «cagüendiós» a modo de reafirmación en su pobre discurso. No sé qué ha sido de él, pero igual algún día me entero de que está cumpliendo cadena perpetua, revisable, sin revisar o mediopensionista en cualquier penal. O sea que lo de prohibido blasfemar sigue de rabiosa actualidad. Como también está prohibido meterse con la sacrosanta institución monárquica, a otro señor lo van a llevar a galeras por decir «los Borbones a los tiburones». Hombre, visto lo visto, a alguno de sus miembros es más fácil que se lo coma un león o que lo aplaste un elefante, so pena que los tiburones aprendan a escalar embarcaciones de lujo. A otros los empuran por rapear, por tuitear. A periodistas honestos por hacer públicas las tropelías, por meter las manos en las cloacas, por decir la verdad. Esto de tener la potestad de prohibir, de prohibirlo todo debe de ser una experiencia única, entre lo místico y lo erótico, por eso los mandarines le dan gusto a la represión con tanto denuedo como aplicación. Sus salivaciones, erecciones y eyaculaciones ya las pagamos nosotros.

Ahora que lo último, lo más «in», es prohibir colores. Si las prohibiciones mentadas más arriba rozan lo esperpéntico esto ya es de un patetismo insoportable. Han cambiado todo lo que huela a rojo por todo lo que atufe a amarillo. De seguir así las cosas, podría darse el siguiente caso:

Cola en el estadio. Final de la Copa del Rey. Si la llamáramos del Generalísmo tampoco se notaría mucho. La policía hace su trabajo, te registra y te dice que te quites la camiseta amarilla y la tires a la basura. Entre acojonado y pasmado le dices: «Oiga, agente, que yo no estoy reivindicando nada. Que me dio por ponerme el suéter amarillo que me regaló mi tía Consuelín en mi cumpleaños. ¿Cómo lo voy a tirar si es de Lacoste y vale una pasta? ¡Mire, mire el cocodrilo!»

Ya veremos a ver si la visión del amarillo en la bandera nacional les resulta tan insoportable que algún día lo quitan. A tomar por saco el gualda, que igual da. No sé, no creo que se atrevan a quedarse sólo con dos rojos (atención, chiste fácil. Risas enlatadas, por favor).

Algún día también se pondrá el tiempo amarillo en sus fotografías, a no ser que encuentren la fórmula de prohibir lo inexorable. Sic transit gloria mundi.

Histriónico, patético y terrorífico.