Retorno de la Dama sí, desmantelar el MAHE no

Continuando con nuestra anterior tribuna de opinión del 13 de marzo pasado, respecto a la transformación del MAHE, seguimos sin conocer el anteproyecto básico que, según la prensa, pretende convertir el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) en un Museo de Arte Ibérico de Elche.



Sabemos, también por la prensa, que se aprobó el citado anteproyecto que contextualice a la Dama de Elche y explique el significado de la cultura ibérica, lo que implicaría, según Carlos González, «reunir una colección valiosa de piezas íberas y reconvertir el MAHE en un nuevo espacio museístico», en tres fases:



1. Adecuación de la Torre del Homenaje para llevar a cabo la contextualización historiográfica de la Dama de Elche.



2. Creación de un espacio específico para exposiciones temporales y salas de conferencias, lo que supondrá la transformación de las salas 10, 11 y 12 del MAHE.



3. Albergar la colección permanente, «que realmente contextualizaría la presencia de la Dama de Elche».



El no contar con un salón de actos y una sala de exposiciones adecuados creemos que es la justificación para el desmantelamiento de las salas X a XII de la exposición permanente para contar con espacios apropiados a esos fines. Pero, ¿tiene sentido desmantelar parte de la exposición permanente del MAHE ?desde la Baja Edad Media hasta la contemporaneidad? para habilitar un salón de actos y una sala de exposiciones? ¿No se podría arbitrar otra solución que no implique el desmantelamiento de salas del museo?



Debemos recordar que el museo local constituye un recurso que facilita el contacto directo con el patrimonio y una privilegiada vía de entrada a la historia local. Con esta disciplina prácticamente fuera del currículum escolar, el museo es un elemento fundamental para su conocimiento, tanto a través de las piezas, como de las exposiciones y otras actividades de difusión del museo.



Pero lo que se pretende ahora en el MAHE, por lo que sabemos por los periódicos, es eliminar una parte del discurso museográfico. El MAHE es el museo de historia de la ciudad y, por tanto, ilustra el discurrir de las distintas comunidades que se han establecido en su término a lo largo del tiempo y cómo dichas comunidades han transformado el territorio hasta la ciudad actual. La parte de historia que se pretende eliminar es el periodo desde la Baja Edad Media hasta la contemporaneidad ?salas X, XI y XII-. Lo más curioso, siempre según los periódicos, es que no se va a sustituir este relato por otro discurso que se considere más apropiado, más científico o más moderno, sino para habilitar dos salas vacías para albergar exposiciones temporales y conferencias.



¿Se justifica científicamente la eliminación de una parte del discurso pensado y diseñado por el equipo de especialistas que montó el MAHE para crear dos salas vacías? Por otra parte: ¿Qué se va a hacer con las piezas de estas salas? ¿Volverán al almacén?



Otra cuestión. Cuando el visitante transita desde el edificio nuevo del MAHE ?donde se muestran las colecciones desde la Prehistoria hasta la Ilici tardoantigua- y entra en el Palacio de Altamira ?donde se muestran las colecciones relacionadas con la historia de la ciudad actual- lo primero que encuentra es una maqueta, en la que se sitúan los principales enclaves y monumentos, y se visualizan las reformas del trazado urbano desde la época andalusí hasta nuestros días, todo acompañado de un audiovisual que ilustra cada momento. Este montaje tenía una justificación, en el sentido de que el discurso dejaba atrás los asentamientos pre y protohistóricos y la ciudad antigua de Ilici para adentrarnos en una nueva realidad: la ciudad actual. El montaje sirve como introducción a todo lo que se muestra en las siguientes salas del museo. Pero, si se elimina gran parte de la exposición, ¿tiene sentido este montaje?



Eliminar parte de la historia no ayuda a que el museo local cumpla sus funciones. No podemos ignorar la historia más próxima, por muy problemática que esta sea, para retrotraernos exclusivamente a las comunidades que se asentaron en el municipio hace 2000 años. Eso lo puede hacer un museo monográfico, incluso un museo provincial, pero no creemos que se justifique en el caso de un museo local.



Con respecto a la ubicación de la sala para exposiciones temporales en el lugar donde se hallan las salas X, XI y XII del museo: estas salas se encuentran en el MAHE al final del recorrido del museo y cercanas a la salida. En este sentido, debemos señalar que todos los manuales de museología señalan que las salas de exposiciones temporales deben situarse en los museos cerca de la zona de entrada y con un acceso independiente del circuito de la exposición permanente.



Pensemos en una propuesta: junto al museo están las dependencias de Pimesa. ¿No se podría arbitrar allí un espacio para las salas de conferencias y de exposiciones, así como otras dependencias del museo? ¿No podría trasladarse Pimesa a otro edificio? ¿No sería una opción mejor que comenzar a desmantelar las salas de la exposición permanente del MAHE?



No obstante, se debería explicar cómo se pretende llevar a cabo la tercera fase que como sabemos, siempre por la prensa, albergará la colección permanente que realmente contextualizaría la presencia de la Dama de Elche. ¿Dónde? ¿Qué otras salas del MAHE se pretenden desmantelar?