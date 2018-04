Un misteri lo del Mercat Central

Por si no había suficientes elementos para considerar que el proyecto del nuevo centro comercial, y aparcamiento, en el solar del Mercado Central de Elx no era la mejor solución para el centro histórico de la ciudad, aparece ahora un extenso y documentado informe municipal sobre la posible afección de dicha actuación con respecto al Misteri o Festa d´Elx.

Dicho informe, suscrito por el jefe de la Sección Técnica de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento con fecha de 15 de febrero de 2018, nos confirma algo que la propia Consellería de Cultura ya nos había advertido: el nuevo centro comercial y su gran aparcamiento pueden hacer peligrar el Misteri como Patrimonio de la Humanidad.

Si la situación que iba a crearse, a nivel de movilidad urbana, ya era indefendible, con el tráfico que genera un aparcamiento así en plena Vila Murada, en el espacio más sensible y delicado de la ciudad que, más bien, debe tender a la pacificación del tráfico rodado y su progresiva peatonalización, ahora, con este informe sobre la mesa, parece difícil seguir justificando tantas indecisiones y contradicciones en un tema como el del Mercado, máxime después de lo que se prometió en campaña electoral. Téngase en cuenta que el aparcamiento previsto se añadiría, y multiplicaría, al tráfico que tenía el antiguo Mercado.

Ahora se comprende el ocultismo con el que se ha llevado este asunto. Hace más de un año que Salvem el Mercat, ya que no lo hacía nadie en el Ayuntamiento, denunció ante Icomos el posible peligro que podría representar este proyecto para el Misteri y su entorno histórico. Cuando este organismo, asesor de la Unesco, solicitó información al Ayuntamiento, se ocultó por parte de la Alcaldía, incluso a sus socios de gobierno, que ya es decir en un Consistorio que alardea de transparencia, y sólo después de nuevas denuncias de Salvem el Mercat se reconoció que dicha petición llegó y que se había preparado un informe de respuesta que, hasta entonces, se desconocía. El informe, elaborado por un técnico municipal, es un buen y profesional trabajo. Lamentablemente, parece que a parte de la oposición y del gobierno (Alcaldía) no ha gustado en exceso. Se cuestiona que sus conclusiones sean determinantes, o que está excesivamente «politizado», grave acusación a un funcionario, por otra parte.

Por si lo del Misteri fuera poco, también se cuestiona ahora el tema del probable refugio de la guerra que puede haber bajo el actual Mercado. En vez de optar por la vertiente conservacionista, caso de hallarlo, se busca que, si es posible, en vez de proteger, baste con documentarlo y, así, un obstáculo menos para que se haga el aparcamiento.

Y, mientras, parece evidente un conflicto entre Ayuntamiento y Conselleria a raíz de los informes que ésta ha emitido. El Ayuntamiento, en el tema del Mercado, acusa a Conselleria de pasarle la «patata caliente» en el tema de la protección del edificio. Hablar de patatas, en un tema como el del Mercado, no es raro, en lo de calientes lo es más y hace prever un insólito contencioso en este tema que era lo que le faltaba a este mandato.

Es una lástima la situación. De haber optado por la rehabilitación, podríamos tener ya un Mercado moderno, tipo San Miguel en Madrid o el de València, dimensionado a las necesidades reales y con espacios públicos a su alrededor en los que mostrar los Baños Árabes y otros restos encontrados. Algo que revitalizaría la zona centro y diversificaría la oferta, sin necesidad del aparcamiento proyectado, y aprovechando mejor los existentes. Y, con seguridad, todo ello podría haberse financiado con fondos Edusi. Un error histórico.

Y todo ello podría haberse hecho desde la iniciativa pública, desde el propio Ayuntamiento, preservando el suelo y subsuelo de un espacio tan importante de la ciudad. Y es que, en muchas ocasiones, hay que defender mejor lo público frente a lo privado, aunque cueste y te critiquen por ello. La semana pasada, por defender la sanidad pública frente a la privada, me rebatió un representante del Hospital del Vinalopó. Que defendiera su negocio con la sanidad privada es lo normal. Máxime ahora que la Conselleria ha decidido iniciar el rescate de concesiones como la que él representa. Todo es debatible con argumentos. Llegar a la descalificación personal, declarando que los que no pertenecíamos a ese sector no debíamos ni opinar sobre ello, está de sobra. Como ciudadanos y como contribuyentes, cualquiera está más que legitimado para opinar sobre qué tipo de Sanidad le parece mejor.

Es lo que pasa cuando tomas opciones. Te puedes equivocar, pero hay que elegir. Es un problema que ha tenido el actual Ayuntamiento desde el principio. Los temas delicados, o conflictivos por llamarlos de otra forma, los ha ido dejando para más tarde, para el final, a ver si el tiempo los resuelve. Y así nos está yendo en muchos de ellos. Tal vez ése sea el verdadero Misteri del Mercat. Que lo que parecía claro en 2015 se ha ido oscureciendo y, ahora, no se sabe por dónde salir, o no se quiere.