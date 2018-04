E pur si muove

El gobierno valenciano puede presumir sin estridencias pero con evidencias de que todos los indicadores del pulso vital de nuestra Comunitat están mejor que hace tres años, mejor que la media de España y hasta a la cabeza en muchos de los datos que aportan organismos ajenos. Lo contrario puede decirse y hasta gritarse, pero no puede demostrarse.



Con toda humildad, creo que esto tiene más mérito del que parece, porque está ocurriendo a pesar de un buen número de factores en contra. Siempre he dicho que una cosa es el poder y otra es el gobierno. El poder, en un sentido amplio, extenso, intenso, capaz, omnipresente, influyente, contante, sonante y arrasador, ha estado durante milenios (y sigue estando) en la derecha: es la derecha. A la izquierda real (que no siempre es la autodenominada), gracias a la democracia, le toca a veces el gobierno pero, en términos históricos, le dura poco, porque su poder, estrictamente político, se enfrenta con dos enemigos temibles: su propia nobleza (que poco puede contra la trampa, como nos advertía ya Confucio) y su escasísimo poder de compra (verdadero primer poder, si nos ponemos a pensar y a jerarquizar poderes). En consecuencia, la izquierda tiene a veces el gobierno pero nunca el poder suficiente, mientras la derecha tiene siempre poder de sobra pero a veces pierde el gobierno.



Y cuando lo pierde? Situémonos en la Comunidad Valenciana. El gobierno que osa presidir Ximo Puig recibe por tierra mar y aire un acoso transversal tan grosero como machacón y multidisciplinar, un intento constante de bloquear, desprestigiar, negar, retrasar, manchar, sabotear o abuchear desde todos los ámbitos posibles: político, institucional, económico, moral, jurídico, burocrático, mediático? Y no, malpensantes, nosotros ni queremos ni podemos hacer lo mismo.



Gobernamos bajo un rayo que no cesa: cuarenta y cinco mil millones de euros de deuda para empezar; a la cola de España por infrafinanciación e infrainversión, con presupuestos que anuncian mil, aprueban cien y ejecutan veinte; compromisos, planes confianza y convenios anteriores no atendidos o empantanados como elefantes blancos a medio hacer; multas, castigos, facturas o indemnizaciones en herencia goteante; desprestigio externo de partida a todo lo valenciano, imagen de corrupción, saqueo, despilfarro; engaño en datos y su consecuente descrédito y desconfianza; recursos constantes a las decisiones tomadas, judicializando la política; suplantación de la justicia condenando a quienes ni siquiera están investigados, interpretaciones subjetivas de los autos judiciales; reducción y bloqueo del personal imprescindible para gobernar y administrar; abuso de derechos recién instaurados, como la transparencia, con el único fin de bloquear la capacidad de acción, ocupando a mucho personal funcionario para que no hagan otra cosa; movilización sinérgica de otros sectores afines o ávidos de poder?



Podríamos seguir, pero es suficiente para dibujar una cansina realidad diaria a la que estamos acostumbrados y que sólo consigue ennoblecer más nuestro trabajo, dándole carácter de causa justa. Eso explica, y de sobra, que e pur si muove.