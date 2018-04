Zapatero a tus zapatos

No pasa nada por no saber de todo. De hecho, es bastante común que la mayoría de los mortales no tengamos tiempo biológico natural para conocer en profundidad todas las disciplinas existentes en el planeta. El problema viene cuando una persona neófita en una materia quiere dar lecciones magistrales de experto y pasa lo que pasa. Que se hace el ridículo.

Y esta reflexión me recuerda el artículo de opinión publicado por Joan Antoni Oltra el pasado 19/04/2018 en INFORMACIÓN. El señor Joan Antoni Oltra quiere aderezar su sesgado y demagógico artículo con cifras y datos procedentes de la memoria de la Conselleria de Sanitat 2016, para revestirlo de una veracidad «pseudo científica» que habrá provocado estridentes carcajadas en todos aquellos lectores que cuenten con unos mínimos conocimientos de gestión sanitaria.

Sobre el número de camas existentes el Hospital del Vinalopó y en el Hospital General de Elche, solo le diré que es un indicador antiguo, obsoleto y arcaico, que ya no se utiliza como medidor de calidad asistencial puesto que desde hace años los hospitales ya no están concebidos como pabellones donde la gente pasaba largas estancias por una leve intervención.

Como usted no sabe, porque a tenor de su artículo vemos que lo desconoce, en la mayoría de hospitales hoy en día se apuesta firmemente por la Cirugía Mayor Ambulatoria, esto es, intervenciones que no requieren de ingreso, es decir, no necesitan utilizar una cama. Esto justifica la existencia de menos camas en un hospital como el de Vinalopó: nuevo, moderno, innovador, con la última tecnología del mercado, que permite realizar intervenciones sin ingreso hospitalario, mientras que en otros centros requieren de hospitalización por no contar con ciertos protocolos o tecnología.

Por eso hay menos estancias también, ¿lo entiende? A más intervenciones sin ingreso, menos estancias. Pero este tampoco es un medidor de calidad asistencial, y le explico. Cuando indica que la estancia media de Vinalopó es más baja que la de la Comunidad Valenciana con un «en Vinalopó son mucho más rápidos», entiendo que debe ser un piropo. Porque como usted no sabe, porque si lo supiera no hubiera escrito en esos términos, el paciente debe estar en el mejor lugar diagnóstico y terapéutico que, a veces, es su casa. Esto está científicamente probado y es una verdad irrefutable. Por eso en nuestro modelo de gestión tratamos que el paciente permanezca en nuestros centros lo estrictamente necesario para su tratamiento y recuperación, porque es lo mejor para el paciente, aunque usted lo desconozca y crea que este indicador es «a peso». ¿A mayor tiempo de ingreso, más bueno es el centro y los médicos? Pues no. No es así. Ahora ya lo sabe.

También critica que los hospitales de gestión privada están más ocupados que los de gestión directa, «el camarote de los hermanos Marx» lo llama usted. Y aquí es donde más perplejo me quedo. A usted, que defiende que los pacientes estén muchos días ingresados en los hospitales, ¿no le parece bien que los hospitales estén ocupados? ¿Quiere tener 400 camas en los hospitales pero aplaude que la mitad estén vacías sin pacientes? La incoherencia de sus indicadores de calidad nos lleva a resumir que el modelo de calidad sanitaria que usted defiende es: un hospital con muchas camas, donde la mitad no están ocupadas, y la otra mitad están llenas de pacientes que permanecen muchos días ingresados. ¡Despierte sr. Oltra! Estamos en el siglo XXI. Los médicos ya no son los barberos, y los niños no nacen en casas asistidos por la vecina curandera.

Vuelva a revisar las memorias de la Conselleria ahora que ya le hemos explicado unos básicos de gestión sanitaria. Y lea también la auditoría a concesiones de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana. Pero fíjese en indicadores de calidad realmente importantes para el paciente como el índice de intervenciones quirúrgicas suspendidas en la Comunidad Valenciana o el porcentaje de pacientes satisfechos por Departamento. Ya le avanzo que Vinalopó es el Departamento con mejor tasa de satisfacción. Fíjese también en los datos de demoras quirúrgicas y de consultas externas, la inversión en dotación tecnológica, la cartera de servicios o el porcentaje de pacientes atendidos en tiempo en urgencias. En todos esos indicadores las concesiones mejoran la media de la Comunidad Valenciana.

Zapatero a tus zapatos es una expresión popular que se utiliza para indicar que cada uno debe ocuparse de sus asuntos, de su profesión y opinar sólo de lo que conoce, evitando meterse en lo que no le afecta ni entiende. Pues eso.