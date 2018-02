Orfeo Soler i la transfiguració de l´ángel

La sala d'art La Capella de l'Antic Asil d'Alcoi, des de la Regidoria de Cultura, ha iniciat l'any amb la mostra «Las palabras del león» de l'artista alcoià Orfeo Soler. Dibuixant i pintor format a diverses acadèmies locals, hui podem contemplar la seua obra com a una migració de les seues reflexions al voltant de la seua existència i experiència.



Una vegada que el visitant entra a la sala el primer que captarà seran emocions oposades, el terror que pot experimentar es trobarà equilibrat per la dolçor o la comprensió.



«Las palabras del león» son les obres que parlen sense embuts de la veritat de la vida de l'artista. Són peces cruels, que mostren la cara oculta dels processos de les malalties, dels canvis anímics per tractar de tornar a la normalitat i són la cara oculta que ningú vol mostrar al món, però que conformen la nostra vida dia rere dia junt amb les experiències positives.



Aquesta mostra és molt potent emocionalment ja que les obres d'Orfeo es traslladen des del seu interior al paper o el llenç.



Sintetitzant l'exposició, el visitant trobarà diverses propostes que captaran la seua atenció. D'una banda l'artista exposa la seua vivència i posterior relació amb la malaltia de Crohn, que ha minvat considerablement el seu estat de salut. La forma amb la qual narra a través del dibuix el dolor i la desesperació, és tan clara que es fa aterradora. Però també ens mostra la cara positiva, on després d'un procés de dolor i lluita, acaba mostrant-se l'acceptació, en el seu cas a través de la figura de l'àngel, aquest procés és la transfiguració de l'home en àngel.



Creient de la religió hebrea i seguidor de la branca filosòfica de l'Orfisme, es veu transformat com a Ariel, en hebreu león de dios, icona del valor. Un concepte altament important per a qui ha cregut estar al precipici de la mort en més d'un moment. Per tant les obres, de tonalitats fosques, amb grans cinturons de dolor que tallen els torsos són exemplificacions d'aquesta batalla contra la malaltia. Però també es produeix una acceptació, seria la vessant amable de la sèrie d'Ariel. Les figures es tornen transparents però fermes, conscients de la batalla guanyada, però allunyades de la vida iniciant un camí cap a la salvació espiritual.



Pel que fa a l'estil plàstic d'Orfeo Soler mostra dues vessants; d'una banda el dibuix amb una base molt clara inspirada en els mestres del renaixement, i d'una altra; les obres que treballa amb pintura mostren un influx del gran Francis Bacon. Uns retrats on les tonalitats brillants es mesclen amb el terror que mostren les seues imatges. Retrats del costat més fosc i més tenebrós de l'ésser humà.



Per una altra banda, acostuma a treballar la bellesa i la dolçor a través del dibuix de torsos masculins i el retrat femení. No són els més abundants, però tracta el tema de la dona sota diferents perspectives; com a matriarca hebrea i com a madonna renaixentista, atorgant-los una bellesa i delicadesa especials.



Les escultures d'Orfeo també són una novetat dins la seua obra, on representa diferents personatges amb un cert influx de Giacometti. Un homentage a Kafka, o un Donatello que al públic no el deixarà indiferent.



L'obra d'Orfeo Soler, en definitiva és una expressió constant de la vida de l'artista, els temes; el dolor, la malaltia, el valor, l'espiritualitat i la filosofia. Un artista capaç de transmetre a primer cop, de forma crua, real i amb les paraules del lleó, que no amaguen la realitat.



L'artista ha vollgut participar en un cicle de quatre visites guiades que s'han organitzat a la sala d'art La Capella de l'Antic Asil. Així doncs, el proper divendres 23 de febrer i el 9 de març a les 19.30h. el mateix artista realitzarà una explicació de la seua obra al públic assistent. Tota la informació la teniu al Facebook #salacapella.