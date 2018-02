Marta, musa de España

Marta Sánchez ha presentado su candidatura oficial a musa de España. La cantante ha cantado, que es lo que hacen las cantantes. Pero esta vez ha cantado algo distinto: el himno de España. Para cerrar un concierto en Madrid. El vídeo se ha difundido y se ha montado la mundial, aunque más exacto sería decir se ha montado la española. Sánchez ha puesto letra y voz al himno y los españoles afectos a estos signos, entre ellos Rajoy y Rivera, han expresado entusiasmo. Les ha faltado ponerse firmes y en primer tiempo de saludo. Los españoles más despegados, entre ellos los que se niegan a serlo, han expresado su repulsa. El primer mandamiento de un nacionalista es negar España. Por su parte, el nacionalismo español está rompiendo tabúes y ya canta el himno a pleno pulmón. Así, todos contentos. Incluso Marta Sánchez, que se hace una promoción nada desdeñable. Urge una Eurovisión pero de España y con el requisito de que lo que se cante sea el himno. Cada uno con su letra. Letristas patrios, desde aquí os lo digo: tenéis un nicho de mercado. No obstante, a uno le apena que con el himno de Sánchez se pierda ese entrañable estribillo infantil de « Franco, Franco, que tiene el culo blanco» y también la letra de Pemán, que aunque poco compartible era producto de la mente de un gran literato. Un poco derechón, pero de talento indudable. El franquismo le cambió aquel verso de «alzad la frente hijos del pueblo español» por «alzad los brazos». Así de creativo era elfranquismo. Joaquín Sabina hizo en 2007 un borrador de letra para el himno español. Lo publicó en Interviú, semanario muerto ya y que no sólo publicaba fotos de gachís. Una estrofa: «Pan amasado / con fe y dignidad / no hay nada más sagrado / que la libertad». Opino que para que tuviera éxito tendría que cantarlo en los conciertos después de Y sin embargo, canción que también constituye todo un himno y que tras escucharla, el público queda embriagado de esa diligente empleada de la tristeza que es la pena; y se vuelve receptivo a todo. Se viene arriba. Tan arriba queincluso alguno podría gritar arriba España. Pongamos que hablo (no sólo) de Madrid.