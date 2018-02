«Bro» y «picha»

Fue Berto Romero quien, en «Ocho apellidos catalanes» le espetó a Dani Rovira lo de «Yo soy tu bro y tú eres mi picha», tras una «reyerta dialéctica» para «llamar la atención» de la Dulcinea Clara Lago, que, en la vida real, es la pareja del monologuista malagueño y ganador de un Goya. Posteriormente, fueron Isco Alarcón y Marco Asensio, jugadores del Real Madrid, quienes harían suya la expresión tras ganar la duodécima Copa de Europa de su equipo, a la Juventus (1-4), añadirían la coletilla: «pero con una Champions».



Si extrapolamos la expresión a la política local, ¿podríamos decir que Joaninasi López-Bas y Emilio Bascuñana son el «bro» y el «picha»?. Pero, ¿quién es realmente el «bro» y quién el «picha»?. Si nos atenemos a algunas noticias que han aparecido últimamente y que pueden dejar -aunque sea un poco- con el culo al aire al grupo municipal pepero, en general, y a su señoría, en particular, como, por ejemplo, que Cs ha sido quien ha conseguido bajar del IBI o cuando el «almohabeno barriguero» ejerce de alcalde cuando este abandona el salón visiblemente «mosqueao» o cuando se atisba un ligero «ataque de cuernos» del «naranjito» por no salir en una foto presentando los «buenos datos económicos» de Palacio, uno puede pensar -aun a riesgo de equivocarse- que el «bro» -que suena como más renovador y moderno- es el portavoz naranja, mientras que el «picha» -que viene a ser más del argot pandillero y suburbial- sería el azulón/gaviotero. ¡Qué cosas!. Las dos formaciones -Cs y PP- son tan afines -casi los mismos perros con distintos colores, uno naranja y otro azul- que hasta sus sedes parecen ir de la mano, ya que están prácticamente juntas, una en la calle San Pascual y la otra en la Plaza Nueva, a 50 metros, aunque los primeros en llegar fueron los de Alberto Rivera. ¡Me da que, definitivamente, va a ser que el «bro» son los de Cs y los «pichas» los peperos!. Si miramos la otra bancada, tengo muy claro que el «bro» sería Carolina Gracia, que ejerce -no sé si bien o menos bien- de jefa. Aquí, ¿quién sería el «picha»?: ¿ Víctor Ruiz?, ¿ Antonio Zapata?. ¡Qui lo sá!, porque este último parece estar «desaparesio» en combate, pese a que, en su día fuera alcalde accidental, por la «baja» del «torremendino ejemplar» Monserrate Guillén. Lo que no tengo claro es quiénes serían el «bro» y el «picha» en Cambiemos, porque ellos son más bien colegas, ¡y punto!. En Foro, Pepa Ferrando lo es todo, «bro», «picha», colega, subalterno y mozo de estoque; ¡lo que haga falta, vamos!.



¡Sobre la Semana Santa!. Pepe Sáez Sironi se está dejando la piel -¡y algo más!- para unir a las «familias», que, se diga lo que se diga, las ha habido, las hay y las habrá y, como en la serie «Arriba y Abajo», siguen las «diferensias sosiales», ya que el personal va a lo suyo -mirarse el ombligo- en vez de fijarse en el conjunto, puesto que, se quiera o no, la SS es un «todo» y nadie sería «nada» si no perteneciera a este colectivo reconocido internacionalmente. ¿Os imagináis la SS oriolana sin, por ejemplo, y por no citar a una cofradía o hermandad, la procesión del Santo Entierro o del Caballero Cubierto, con sus singularidades?; ¿verdad que no?. Pues, ¡al toro que es una mona!.



¿Seguimos hablando de colectivos?. Moros y Cristianos que, a poco que busquemos, es donde más «bros» y «pichas» hay, tanto a nivel individual (Junta Central) como colectivo (comparsas). Pepe Vegara -o como diría una amiga, mi Pepe- es, a todas luces, el «bro», pero un «bro» que quiere ser «picha», dada, tengo esa sensación, su cercanía al festero, aunque eso cuesta mucho «de conseguir». Con todo, el «picha», sin dudarlo y con todo mi respeto, consideración y cariño, es Manolo; ¿a qué sí?. ¡Válgame el Señol! y "«Ariba la Festia», que la cosa, con permiso de la SS, está a la vuelta de la esquina y el personal, aunque es casi el mismo que se viste de «capurucho», nazareno o «armao», está deseoso de tomar las calles y plazas con el espíritu con el que se viste Orihuela cada julio para, entre otras cosas, dar lustre a su Armengola y, cómo no, al Pájaro. Soy de los que piensa que el Ayuntamiento -el «bro»- debería integrarse en la Fiesta -el «picha»- y no al revés, pero «doctores tiene la Iglesia», por lo que, como otros, me dejaré el cuerpo muerto, un año más, no vaya a ser que me lleve todas las collejas del mundo mundial por meterme donde no me llaman o, como se dice en la Vega Baja, por «manifasero» y «dotor». Por eso, ¡qué cada "perrico" se lama su "pijico"!. ¡Donde no he encontrao -todo se andará- «bros» y «pichas» es en el «proseso vegabajero». ¡Aquí todos van a una, como en Fuenteovejuna!. ¡Hola «bro»!; ¿qué tal, «picha»!; ¿Hase una caña?.