Verte que te quiero verde

Hasta hace nada no sabía ni lo que era el brócoli. Mi madre nos crió a base de guisos, huevos pasados por agua y fritos con patatas, acedías ?o sea el lenguadillo ese que surca entre la desembocadura del Guadiana y del Guadalquivir? y filetes muy hechos que no tuvieran nervio. ¡Ah! Y de verde, que recuerde, judías de tarde en tarde como mucho. Ni que decir tiene que, desde hace un porrón de almanaques, la mesa de casa está tomada por las verduras, con lo que me cuesta pasarlas. Si quiero carne he de comprarla para mí. Yo que estaba orgulloso de preferirla ya poco hecha y hasta de pirrarme el tartar de atún y de salmón... Me parecía toda una evolución en los gustos que retrata el paso del tiempo con el que se aprende a sacarle mayor sabor a las cosas. De mocitos se es más impulsivo, categórico y cerrado en banda. Cúantas veces defendería vehementemente en aquellas sobremesas que jamás tendría descendencia y, cuando me quise dar cuenta, contaba con familia numerosa. Esa que hoy se proclama en tránsito hacia lo vegano, puro y duro. Tanto es así que, de no saber nada de él, sueño con el brócoli. Es que aparece por todos lados puesto que despliega propiedades a raudales. Me llamó la atención el campañón que involucró el año pasado a más de tres millones de seres a través de las redes en el que los Martín Berasategui, Anne Igartiburu, Julia Otero, Silvia Abril, Rodrigo de la Calle y no sé cuántos apóstoles más invitaban a la parroquia a disfrutar del brócoli. El experto en la materia, Juan Cantos, advierte que «hay personas que defecan a los dos días tras cuatro comidas por jornada, lo que es una barbaridad» y exclama «¡Alcalinice el cuerpo! Consuma brócoli. Tiene triptófano: sube el ánimo». Pero es que, además, te hacen llegar que protege del colesterol, de la hipertensión y que ayuda a prevenir cánceres como el de próstata, mama, pulmón y colon, amén de contribuir a frenar el desarrollo de la artrosis y a espantar la gripe. Como comprenderán, no ya es que coma y hasta le encuentre el punto. ¡Coño!, es que repito.