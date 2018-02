Indultos, fracturas y futuro

El final de la temporada mexicana de Andy Cartagena ha resultado agridulce. Si en la madrugada del pasado domingo indultaba a «Copo de Nieve», de la ganadería de Reyes Huerta, un percance dos días después en Autlán de la Grana mientras toreaba al segundo toro de su lote le dejaba con fractura de la cúpula radial derecha. Además, el parte del doctor Francisco Preciado, jefe de los servicios médicos de la plaza Nuevo Progreso de Guadalajara (Jalisco), determinó que debería ser sometido a una intervención quirúrgica, que le fue practicada ayer en la clínica Quirón de Barcelona, donde se le operó además de otra fractura de escafoides sufrida en el mismo percance.



La cogida sobrevino cuando su yegua «Brujita» resbaló mientras el jinete se disponía a usar el rejón de muerte. El caballero se golpeó contra las tablas y además sufrió un pisotón del toro en la cabeza, a pesar de lo que acabó la lidia. Sin embargo, momentos después perdió el conocimiento, por lo que fue ingresado en un hospital de Autlán de la Grana, que celebraba ese martes el último festejo de su feria de Carnaval en el coso «Alberto Balderas».



Dos días antes, el domingo, Andy había pasado a la historia del arte de Marialva de aquel país al participar en el primer indulto de un toro para rejones en la Monumental Plaza México. Ya se ha dicho su nombre, «Copo de Nieve», con el hierro de Reyes Huerta, y cuentan las crónicas y reflejan los vídeos que el juego del animal brilló por su acometividad, tranco, fijeza, prontitud y duración. Cartagena estuvo a la altura del astado y le premiaron con el doble trofeo simbólico que le permitió salir en hombros del coso más grande del mundo. Como siempre que se perdona la vida a un toro, surge la misma pregunta: ¿fue justo el indulto? La duda se amplía al tratarse de un festejo de rejones, donde no se da la suerte de varas, el termómetro más fiable de la bravura. Pero visto lo poco que se tiene en cuenta en los indultos en corridas a pie, quizá no sea preciso ser tan purista. Y, sobre todo, esa polémica y el truncado final no pueden empañar la campaña mexicana de Cartagena, que ha dejado muy buenas sensaciones en el rejoneador alicantino que espera confirmar en la próxima feria de Castellón, donde tiene previsto reaparecer tras la operación de ayer.



Y en ese compás de espera e ilusión por la venida de las primeras ferias del año en nuestra comunidad, llegan noticias alentadoras para la fiesta. En lo positivo, la marcha atrás por parte del Ayuntamiento de Madrid en cuanto al cierre de la Venta del Batán parece una de esas batallas simbólicas cuya victoria es mucho más que un titular. Otra cosa es la letra pequeña, pues en el horizonte del edificio de propiedad municipal hay nubarrones negros, así como cierto lodazal farragoso en el contrato entre el consistorio y el tándem Martín Arranz? Joselito. El tiempo dará y quitará razones. Y también regusto fresco ha quedado tras la proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la protección, difusión y promoción de la tauromaquia aprobada por el parlamento de La Rioja. No debiera hacer falta, pues ya existe una legislación a nivel nacional que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, y vuelve a parecer que todo no deja de ser una cuestión de posicionamiento político. Sea como fuere, la finalidad es positiva. Esperemos que en este caso no quede todo en papel mojado, como la mencionada Ley 18/2013, a la que apenas se alude en tantos contenciosos con las administraciones en materia taurina y que debería, debido a su rango, verse cumplida en sus aspectos más fundamentales. El objeto de aquella norma es «delimitar la Tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional. Esto trae como consecuencia, en un marco de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas, un deber general de protección y, a su vez, unas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado». Lo dicho: papel mojado. Ojalá entre todas las piedras que se van poniendo se trace una senda de futuro y no alimenten ese muro con el que muchos quieren cortar el camino hacia la libertad.