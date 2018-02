El año del perro

La comunidad china acaba de dar la bienvenida a un nuevo año en el que el perro será el protagonista. La verdad es que es muy colorista, y muy animal, empezar año nuevo dedicándolo a animalitos varios. Y eso me recuerda mucho, con cierta simetría, la nueva política comunicativa del PP contra Ciudadanos. Déjense llevar.



Me viene a la memoria aquella campaña del PSOE contra el PP, del perro dóberman. ¿La recuerdan? En aquel tiempo, los casos de corrupción del PSOE eran infumables. Un día tras otro nos asomábamos al periódico a ver quién había robado de nuevo. ¿Recuerdan? En ese momento, y con las encuestas virando desde el PSOE corrupto al PP inmaculado, el PSOE entró en pánico ante el tsunami de votos que empezaba a recolectar el PP. Y encontraron el camino de la lucha de barro. Se trataba de sacar a pasear una imagen del PP próxima a un perro doberman que hiciese de dique de contención. Y lo consiguieron una elección para hundirse irremediablemente en la siguiente.



Está todo escrito, y ensayado. Puedes ladrar contra tu enemigo. Pero si mientras ladras, los tuyos hacen paseíllo en los juzgados para debatirse entre la cárcel y la multa, lo tienes jodido. Tanto ladrido contra los otros, es como escupir hacia arriba; suele caerte a ti en tu propia cara. Cuando crees que sacando el dóberman a pasear se mantienen «prietas las filas, recias marciales», entonces, estás a las puertas del tanatorio político.



Un ataque furibundo a la formación política que puede pactar contigo ayuntamientos, diputaciones, y quién sabe, solo restará credibilidad a la futura negociación. Cuando los adiestradores del perro que ataca quieran hacer las paces con el vecino, el otro se habrá quedado con el perro y con la caseta. Mientras los que diseñan la campaña contra el adversario político sean algunos de los colaboradores de la corrupción, o de los silentes de la misma, o los amiguitos del alma, largo me lo fiais.



El PP no tiene nada que celebrar en este año del perro. Excepto que ha de cambiar de chucho. Llevan tanto tiempo tirando de la cadena, que aun pidiéndole al perro que ataque, el perro que no es tonto, sabe, que el dueño, el que dará de comer, es otro. Al dóberman no le quedan dientes para roer. Y su ladrido es tan lastimoso, que cada vez que lo azuzan, la gente se descojona de risa. ¿Corrupción de los otros? ¿Financiación irregular de los otros? ¿Tú más? Mejor cambiar de perro.



Se pueden reunir, especialmente en esta provincia, todos aquellos que son responsables de la sangría de votos que ha sufrido el PP. Y pueden decidir, sin crítica interna alguna, que el enemigo a batir es el que se lleva los votos que antes cobijaban al PP. Pero mientras sigan esa estrategia, el PP sólo bajará como la lluvia fina. Hasta el final de la historia. Se comerán con patatas fritas a los actuales dirigentes provinciales que solo habrán estado luchando por su puesto y su nómina domiciliada.



No tienen tiempo de reaccionar porque los que están diseñando las próximas elecciones solo tienen como premisa básica seguir viviendo del PP. Y así, sin la generosidad necesaria para hacer autocrítica, y sin la reflexión interna de qué significa pactar, solo encontrarán miseria para el partido mientras se reparten los últimos puestos con salario.



Quince meses justicos quedan para llegar al funeral del PP. Entonces escucharemos a muchos cargos decir que ya lo advertían. Pero no es cierto. Es ahora cuando han de decirlo y no abren la boquita por si los quitan del puesto que tienen, o del que añoran. Y ese silencio de cementerio solo hará que a diestra y siniestra escapen los votos. Da igual el ventilador que enchufen o la estrategia que elijan, porque su suicidio es colectivo. Y mirando las razas de perro a elegir, eligieron la peor. Si este año chino no son capaces de cambiar el perro, les aventuro que en el 2019 el animal es otro. El año 2019 es el año del cerdo. Y ya se sabe que «a cada cerdo le llega su San Martín». No se lo tomen a mal. Que del cerdo también lo aprovechamos todo.