Carta abierta a Mariano Rajoy

Le pido, señor presidente, que no divague, que no zigzaguee, que asuma compromisos concretos con Elche y con sus empresarios y, también, le deseo una agradable estancia en nuestra ciudad

Estimado Mariano Rajoy:

Vuelve usted a Elche por segunda vez este mes y, según anuncia, se reunirá con pymes y autónomos de nuestra ciudad.

Al margen de la lamentable desconsideración institucional que usted propició el pasado día 2, al negarme la posibilidad de intervenir en el acto de celebración del 50 aniversario del aeropuerto que alberga nuestro municipio, su vuelta a la ciudad me obliga a requerirle para que no repita el discurso del otro día. Deje usted las vaguedades y generalidades de las que tanto abusó y exprese con claridad y concreción lo que su Gobierno realmente está dispuesto a hacer, sobre varios asuntos que son absolutamente esenciales para la competitividad de nuestras empresas y para el bienestar y el progreso de nuestra ciudad.

Señor Rajoy, debe usted saber que viene a una ciudad dinámica y emprendedora, la vigésima del Estado en población y una de las diez más industrializadas del país, cuyo futuro en buena medida pasa por el desarrollo de proyectos en los que la inversión del Estado es fundamental. Una inversión estatal que, honradamente, desde que usted accedió a la Presidencia del Gobierno brilla por su ausencia.

A mi juicio, a estas alturas de su mandato es imprescindible que hable claro en Elche, señor Rajoy. Que se comprometa sin ambages con la ejecución de proyectos esenciales demasiado tiempo pendientes.

En primer lugar, debe usted dar ya una fecha cierta para la puesta en servicio del AVE Madrid-Elche, vital para el impulso de la economía de nuestro municipio y su área de influencia.

Es urgente que despeje las incertidumbres sobre el ferrocarril. Diga, con plazos claros, cuándo va a ser posible llegar al aeropuerto en tren. Pasan los años, se suceden los anuncios y continuamos con una línea obsoleta a solo dos kilómetros de la terminal. Y el único compromiso adquirido es, por el momento, la conexión del aeropuerto con la vecina ciudad de Alicante.

Diga, pues, qué planes tiene para mejorar la línea Alicante-Elche-Murcia, utilizada por miles de pasajeros diariamente. Es urgente modernizarla para conectar el aeropuerto con la estación del AVE «Dama de Elche», suprimir los pasos a nivel, construir una estación en el entorno del Parque Empresarial, donde desarrollan su actividad 700 empresas y trabajan 15.000 personas y, desde luego, soterrar el tramo Este a su paso por el casco urbano en el barrio de Altabix.

Aproveche también para aclarar cómo y cuándo van a quedar Elche y el sur de la provincia conectadas con el Corredor Mediterráneo porque, como bien sabrá, se trata de una zona con gran capacidad exportadora para la que este proyecto resultaría una garantía de futuro.

Urge también saber las fechas de ejecución del último tramo de la Ronda Sur, vital para completar el cinturón exterior de nuestra ciudad. Mencionó usted de pasada esta obra en el aeropuerto, pero no es suficiente. Concrete plazos de licitación y de inicio de las obras.

¿Qué pasa con los accesos por carretera al aeropuerto de El Altet? Ya sabe que mueve 13 millones de pasajeros al año, que es el quinto del país y el único que carece de unos accesos viarios apropiados, con los graves problemas de capacidad y seguridad que esto acarrea. Despeje el futuro de estas obras.

Anunció usted inversiones en el tercer carril de la A7 entre Murcia y Crevillente, una reivindicación de este Ayuntamiento. Concrételas y dé plazos. Haga lo mismo con el tercer carril de la A-31 entre Elche y Villena, del que no se acordó en su fugaz visita. Nuestros productos salen hacia el centro de la península por carreteras saturadas y accidentadas. En directa relación, libere el peaje de la infrautilizada AP-7 entre Elche y El Campello de modo que se descongestione en este tramo la saturada e intransitable autovía A7.

También le recuerdo, señor presidente, que su Gobierno está cometiendo una tremenda injusticia con los agricultores. Les prometieron «Agua para Todos» y ahora les exigen pagar un inaceptable canon por unos caudales del trasvase Tajo-Segura que no llegan. Tenga la gallardía de comprometerse a eliminarlo y de garantizar este suministro del que dependen miles de familias. Aproveche esta ocasión y desgrane sus planes para la gestión del agua antes de que a muchos de nuestros regantes les acabe ahogando la desesperación.

Hable claro a los autónomos, en Elche hay más de 14.000, y dígales si contempla medidas de apoyo para que puedan desarrollar sus negocios, si prevé bonificaciones y medidas de protección social para un sector que es un pilar de nuestra economía.

Señor Rajoy, admita el fracaso de su reforma laboral, deróguela y negocie con los agentes sociales un nuevo marco de relaciones laborales más justo y equilibrado. Dígales a los/las trabajadores/as si está dispuesto a hacer algo para acabar con la precariedad, para dignificar salarios y erradicar la vergonzante brecha salarial entre hombres y mujeres en la que, quiera usted o no, «es necesario meterse».

Por último, es tan urgente como necesario eliminar innecesarias restricciones presupuestarias, ese «techo de gasto» injusto que condena a los ayuntamientos saneados ­como el nuestro a destinar el superávit a la amortización de deuda, en lugar de dedicarlo a inversiones socialmente útiles.

Me despido, señor Rajoy, pidiéndole que no divague, que no zigzaguee, que asuma compromisos concretos con Elche y con sus empresarios y, también, deseándole una agradable estancia en nuestra ciudad e invitándole a que, si su agenda lo permite, visite nuestro Museo de Arqueología e Historia (MAHE), lugar en el que estamos preparando un proyecto museográfico para acoger a nuestra Dama de Elche si finalmente, como espero, su gobierno accede a dar satisfacción a un anhelo de todos los ilicitanos.