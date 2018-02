Lo que no se puede curar

Los rockeros y los actores rebeldes tienen a gala el lema de «Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver», que se suele atribuir al actor James Dean, aunque el primero que lo dijo fue John Derek en la película Llamar a cualquier puerta. Querer morir jóvenes no es más que una pose porque, honestamente, todos queremos vivir cuanto más, mejor. Algunos de quienes han nacido en las últimas décadas alcanzarán los 130 años de vida. Es algo que certifica ya la ciencia; en concreto, investigadores de prestigio internacional como Juan Carlos Izpusúa o María Blasco. ¿Es una suerte? El autor teatral Enrique Jardiel Poncela, en Cuatro corazones con freno y marcha atrás, planteó en la ficcción qué pasaría si cuatro personas fueran inmortales. Al final, los cuatro pedían morir, pese a estar en unas condiciones físicas y psíquicas excelentes. No querían vivir por sufrir la peor de las enfermedades: la soledad en la que quedaban tras ver morir a familiares, amigos, hijos, nietos y hasta biznietos. ¿Queremos vivir hasta los 130 años? Eso hemos preguntado en la calle y la respuesta mayoritaria es que no, porque no hay garantía de que mueras antes que tus hijos, y nadie quiere sobrevivir a sus hijos. No acierto a pensar en algo peor que esto. Es algo ancestral, intrínseco a la genética de nuestra especie el que sean nuestros hijos quienes nos vean morir. Enterrar a los hijos es algo que han lamentado cada centenario o centenaria a quienes hemos entrevistado a lo largo de estos últimos años en los que nos hemos convertido en una de las provincias con más personas que sobrepasan el siglo de vida: 387, según el último dato oficial, y con la previsión de llegar a 1.300 en 2029. Pocos se han quejado de sus malas condiciones de salud, lo que más les dolía era la pérdida y la soledad en la que quedaron, algo que, por el momento, no parece que la ciencia pueda curar.