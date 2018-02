Voluntad, orden y disciplina

Una de las mejores virtudes que tiene el ser humano es la de la constancia y la perseverancia a la hora de hacer las cosas para lograr un objetivo. Y dentro de la misma, la organización selectiva en la forma de afrontar las tareas y actividades que se deben realizar cada día. Porque todo se puede hacer, pero con un orden y una debida planificación sin los cuales cualquier objetivo está abocado al más rotundo de los fracasos.



La desorganización con la que se percibe que algunas personas hacen las cosas y la falta de orden es un síntoma evidente de que el proyecto que se tenga irá al más completo de los fracasos, porque el método y la estructuración de los objetivos nos permite poner los medios adecuados para que los objetivos se puedan cumplir en la misma medida que nosotros deseamos. En cualquier caso, sin embargo, no siempre esto es así y aunque pongamos en marcha estos objetivos con método y orden no siempre el fin se conseguirá, porque luego influyen otros factores que, en ocasiones, son ajenos completamente a nosotros mismos y que nos pueden echar por la borda el objetivo que pretendíamos. No obstante, también de eso se va aprendiendo y se pueden ir canalizando en el futuro las cosas de una manera tal que evite estas interferencias de terceros que inicialmente no estaban previstas.



Por otro lado, junto al orden y la organización debemos añadir dos factores esenciales en el comportamiento de las personas para conseguir los objetivos, como son la voluntad y la disciplina. Ambos se nos manifiestan como necesarios, también, en el desarrollo de cualquier actividad personal y profesional, porque la voluntad prima por encima, incluso, de la inteligencia. Quien es inteligente y se cree que con ello conseguirá todos, y absolutamente todos, los objetivos que se pretenden está en un auténtico error, porque inteligencia sin voluntad no sirven para conseguir los fines. Los objetivos no se consiguen solo con la primera virtud, sino con la dedicación necesaria y constante para conseguirlos. Y cuando mezclas ambos se convierten en una auténtica arma para conseguir resultados, no solo personales, sino, sobre todo, colectivos. Porque quien es inteligente y tiene voluntad hace primar los objetivos colectivos a los personales, a sabiendas de que estos también le favorecerán a él. Pero el orden de los objetivos es este, y no al revés.



Junto a esa voluntad no podemos olvidar la disciplina que está en camino entre el orden y la voluntad para implicarnos en una forma de hacer las cosas en donde prime una metodología donde la constante en el trabajo sea la tónica habitual de cada día. Son muchos los ejemplos donde se aplican estos factores. Piénsese, por ejemplo, en quien quiere conseguir aprobar una de las miles de oposiciones que se convocan cada año por las distintas Administraciones Públicas y para las que es preciso el orden y el método, junto con la disciplina, para conseguir el objetivo. Si se mantienen constantes estas virtudes a lo largo de un tiempo nos permitirán incrementar el porcentaje de posibilidades que podemos alcanzar para llegar al objetivo, aunque sabemos que luego existen imponderables que, luego, nos pueden hacer retrasar el objetivo, pero que, en cualquier caso, no serán obstáculo para hacernos crecer más ante las adversidades para conseguir finalmente la meta que nos hemos propuesto.



Así las cosas, cuando no conseguimos objetivos debemos reflexionar en si estamos poniendo todas estas características en la forma de afrontarlos; es decir, la voluntad decidida de conseguirlos, la dedicación diaria en ello, la metodología y el orden para planificar debidamente lo que queremos hacer, y, sobre todo, una disciplina férrea y casi espartana en la forma de llevar a cabo la actuación diaria para conseguir estos fines. Y si no se introducen estos factores lo que estaremos haciendo es perder el tiempo, o retrasar mucho más tiempo la consecución de los objetivos, mientras que otros que sí que los implementan nos adelantarán a la hora de llegar a ellos.



Por todo ello, en las sociedades y estructuras de trabajo donde se ha aprendido a introducir estos parámetros de actuación y la cultura del esfuerzo, la voluntad y la disciplina a la hora de hacer las cosas son estructuras más fuertes, y con más y mejores resultados, y donde ello no se lleva a cabo siguen anclados en las luchas internas que desgastan a las personas e impiden conseguir los objetivos sociales y personales.