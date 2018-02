Con el mundo por montera

Lo peor de estas cosas es que están subvencionadas y pagamos todos las sandeces y originalidades de quienes viven a costa de elevar a la condición de reivindicación lo que no es otra cosa que una forma de obtener ingresos

Esta semana ha estado plagada de anécdotas. Tenía algunas recopiladas, pero de nuevo Irene Montero, al margen de llamar sinvergüenza a la ministra Báñez, cosa normal en boca tan dada a la vehemencia ordinaria, destaca por sus propios méritos, reclamando la atención del respetable.



Lo de su obsesión por visibilizar ?ridiculizar diría yo-, el femenino ya es preocupante para la salud mental de todos. Ahora se ha cargado la palabra voz, que es femenino aunque acaba en «oz» y alude a los «portavoces» y «portavozas», creando un nuevo femenino redundante. Creo que seguramente será esa la razón, la de considerar que existe junto a la voz, femenino insisto, de los hombres, una «voza», de género incierto como la genialidad de Montero, de las mujeres, por lo que a esta psicóloga no se le entienden las palabras. Tal es su confusión mental a pesar de su profesión que nunca ha ejercido. Bueno, en realidad nunca ha trabajado. Todo lo que se le ocurre lo suelta con desparpajo y arrojo, aunque si bien se mira, nada dice que tenga alguna utilidad fuera de señalar enemigos, todos los que no comparten con ella sus veleidades mentales e ideológicas. La RAE se equivoca, dice, al no admitir estupideces y desvaríos, ataques frontales al lenguaje en su belleza y armonía. Tengo y he comentado con mujeres profesionales y académicas, que superan a esta señora en todo, sus ocurrencias y a día de hoy ninguna, absolutamente ninguna, comparte sus delirios, más aun, se mofan o avergüenzan de que hable en su nombre. Ella y sus seguidoras verán, pero la lucha por la igualdad es algo más que el discurso bobo plagado de inventos absurdos y que nadie va a asumir. Este es el drama de estas diletantes, que quieren imponer oficialmente un lenguaje sin percatarse de que es la calle y la sociedad el que lo crea, lenguaje que ellas mismas se resisten a utilizar en el ámbito privado. Doy fe de lo que digo. Lo peor de estas cosas es que están subvencionadas y pagamos todos las sandeces y originalidades de quienes viven a costa de elevar a la condición de reivindicación lo que no es otra cosa que una forma de obtener ingresos. Bueno sería cuantificar el precio de tanto dislate.



Pero, en esta diputada todo es complejo. Sus dicterios, que no discursos, solo los ralentiza para acentuar las consignas contra los enemigos del sistema que predica y exaltar el comunismo redivivo de Maduro -¡Honor y gloria al líder!-, y suele solazarse con los improperios que considera la base de su revolución y la esencia de las virtudes de sus posicionamientos políticos, viejos como el comunismo real y peligrosos, muy peligrosos, como la historia ha demostrado. No se le entiende lo que quiere vocear o «vozaar», que no razonar, pues lo que habla no suele constituir un discurso elaborado y meditado, sino solo un conjunto de profanaciones del sentido común, de la experiencia y de la moderación propia de la evolución del ser humano. Aburre escucharla en ese soniquete frenético e incomprensible, sin pausas, sin ritmo acorde con lo que el oído humano es capaz de captar para entender o soportar serenamente, seguramente porque no quiere que se le entienda y sea reprochada en sus mismas contradicciones. Y seguramente porque sus adictos no necesitan escuchar palabras, sino ruido y agitación, mantener un estado de zozobra que les alimente el espíritu y les infunda fidelidad hacia su amada vanguardia, la de esas masas siempre en estado de expectativa. Esa vanguardia que representan Iglesias y ella misma, hoy ya muy limitada, dado que pocos quedan al mando de una organización tan democrática como las que inspiró Stalin y sus imitadores en la ideología común que les infundió tamañas prevenciones ante la libertad. Si retrocedieran un siglo en su memoria histórica hasta encontrarse en el espacio que tanto añoran, seguramente, terminarían presos o algo peor. Pocas bromas admitían sus líderes admirados, aunque ocultados en sus alusiones ante quienes esas referencias harían plantearse quienes son sus capitostes.



No se entiende que el PSOE, que tanta tendencia tiene a la «memoria histórica» haya olvidado que el comunismo depredó al socialismo allá donde pudo y que Iglesias pertenece a esta ideología, aunque lo silencie. Si el PSOE se entrega en manos de quienes desde 1917 en Rusia y desde 1936 en España, lo fagocitaron y consideraron tan enemigo como los temibles burgueses, estará metiendo al enemigo en casa. Los socialistas de la Transición, auténticos socialdemócratas, nunca perdieron ese sentido de la realidad y de la historia, ni imitaron a Largo Caballero en sus devaneos revolucionarios que terminaron, previo pacto con los discípulos de Stalin, como el rosario de la aurora.



Socialismo es libertad y compatibilidad con la democracia y comunismo, dictadura y opresión. El socialismo convive y forma parte de los sistemas democráticos. Por eso, pactar o mostrar tanto afecto a quienes no creen en la libertad y la pluralidad, en la democracia en fin, no es una opción razonable. Tal vez ahí tiene el PSOE la clave de su retroceso electoral.