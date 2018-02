Mi agüita amarilla

¡Una de aliño!. Pablo Carbonell y «sus» Toreros Muertos nos dejaron una perla musical, en los 80, que, pese al paso del tiempo, sigue teniendo vigencia, porque, al fin y al cabo, ¿quién no mea después de «enchufarse» unas birras, ya sean cañas, «quintos de a litro» o «tersios"« con los amiguetes?. «Y creo que he bebido más de cuarenta cervezas hoy», dice la copla. Me llama la atención, porque, a poco que se empeñe -¡si es «verdá» que se chafa cuarenta «rubias» de una «sentá»!-, el «muxaxo» podría incorporarse a la mesa del «proseso» cantonalista «vegabajero», que, en sus «sesiones», -¡y sin forsar!-, se mete entre pecho y espalda más de una caja de «botellines» per cápita, pero, ¡eso sí!, luego no va alardeando de que tiene que expulsarlos «fuera de mí», porque eso se sobrentiende y se sabe que hay que ir a mear al «wáter del bar», mientras «quel» pavo de la copla, del gustico que le da expulsar el líquido «calentico», que previamente ingirió «fresquico», se descojona de la risa. No creo que la cosa sea «pa» tanto, porque al fin y al cabo «to» lo que entra sale; ¿verdad, Pepe Lui?. ¡Ya me contaréis «entonces» de qué coño se ríe el «tontarria», a no ser que se imagine a si mismo más «colgao» que un abrigo en verano, haciendo la croqueta como un «puigdemonizado», en plan «niña del exorcista», o haya «fumao» cosas raras!. ¡Y todo por una meada de mierda!.



¡A lo que vamos!. Mientras que uno está a lo suyo -¡digamos que hablo de Countri!-, meando/miccionando «to» a gusto y con cara de estar más «felis» que una «perdis», otro -por ejemplo Charli «el flequi»- está, en el sentido más amplio de la frase, «como un burro "amarrao" a la puerta del baile» -en plan «sanguango» y perrero metiéndole caña a la «gordi» y la «cuñá gemelier»-, como cantaban Manolo García y Quimi Portet, cuando eran el Último de la Fila, porque ahora el «catalino» admirador de Antonio Molina lo farfulla «solico», pero no por su mala «cabesa» -¡que también!-, sino porque le salió, como el agüita amarilla a Carbonell, «de lo más profundo», puesto que si no lo hace revienta, ¡y no es cuestión de ir recogiendo vísceras del suelo!. «Gabinete Cagalera» canta: ¡bares, qué lugares!.



«Hase na» estábamos enfrascaos con las uvas, que, por cierto, me tuvo que regalar «mosén» J.A.Guti, porque -¡qué «cabesica» la mía!- «me se» olvidó comprarlas, y despidiendo un año de mierda, por lo que esperamos que el «resién empesao» sea distinto, como una ráfaga de aire fresco que nos haga ser más optimistas. Y si no es así, trabajaremos para darle la vuelta a la tortilla con tal de dejar con el culo al aire a Murphy. Pero, para eso, debemos creer que si una cosa va mal puede mejorar, no empeorar, porque no siempre los «descamisaos» vamos a soportar/sufrir todos los males del mundo mundial y las putadas de los «pudientes»; ¡faltaría más!. ¡También tenemos derecho a un bocadillo de mortadela/chope/atún/sardinas en aceite de vez en cuando!, ¿o no?. ¡Por cierto!, ¿qué sabemos del Zapata?; ¿hay fabada o me compro un bote de lentejas Litoral?. ¡Abuela; esto está de muerte!. ¡Y tanto!, porque la abuela la «palmó» hace años y está como la mojama, tiesa, lo que pasa es que no nos lo habían dicho para no dejarnos más tiraos que a «los últimos de Filipinas», que lucharon sin saber quién era el enemigo ni por dónde venían los tiros -¡es un desir!- y si lo sabían lo disimularon de «puturrú de foie» para que no se le vieran las vergüenzas a un Gobierno que nunca les reconoció el «sacrifisi» que hicieron para defender «el honor de la patria en tierra extraña y hostil». ¡Joder, cómo me ha «quedao»; no me beso porque no me llego, aunque si me empeño, y con un poco de contorsionismo, lo consigo; vamos si lo consigo!. La cosa, como recoge la historia, fue diferente al «prosés catalá», que sólo ha conseguido fraccionar un pueblo emprendedor, aunque sea pagando un 3% de «momio», porque «la pela es la pela y a ti te encontré en la calle». ¡Qué se lo pregunten a Puchi!. ¡Más o menos como el Madrid, que está desaparecido / «fracsionao»!.



Estoy convencido de que mi amigo Pepe Gómez está acordándose de mi santa madre, porque, seguro, no entiende «na» de lo que estoy escribiendo. Pepe, ¡sólo hay que agudizar el ingenio -tú tienes mucho- y dejar volar la imaginación para saber por dónde voy. Si aun así no lo pillas, considera que ésta es «una paja mental» con la que no se pretende llegar a ninguna parte, porque, total, para lo que hay que ver y escuchar mejor hacerse el sueco; a no ser que queramos expulsar nuestra agüita amarilla, esa que, según Carbonell, termina regando las lechugas en los campos y en la que, una vez que llega al mar, nadan las merluzas que nos comemos. ¡Acaba de subir el pan!; ¡pues no que «dice» Víctor Valverde que Orihuela tiene la menor tasa de paro de la provinsia!. Voy a tener que callarme, porque si hablo me entra un no sé qué que qué sé yo; en modo gargajo!. ¡Prefiero mear, porque si despotrico la lío y me llaman al orden!. ¿Dónde estaremos mejor, en Correntías Medias o Tabarnia?. ¡Hoy, «sagales», me voy «pal» Mudamiento!; ¿hase?.