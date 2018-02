Ikea no pude con Alicante

En abril de 2006, un par de meses después de abrirse la tienda, Ingvar Kamprad, fundador de Ikea, se acercó por Murcia. Coincidió con que era Jueves Santo por lo que no creo que desenfoque demasiado si aseguro que medio Alicante andaría al acecho entre los pasillos tras el desfile procesional por la autovía. Uno de los hombres más ricos del mundo se dejó caer por el establecimiento a las 5,45 de la madrugada para departir con los camioneros que descargaban el material y, pese a no retirarse hasta las tantas, apenas le vieron sentarse de manera fugaz. El gigante de la industria del mueble empezó a mostrar interés por sentar sus reales en Alicante allá por 2002 y, como es bien sabido, puede que se haya convertido en el único emplazamiento del mundo en el que la firma sueca se da contra un muro. Kamprad esperó y esperó mientras sus tercios seguían intentándolo hasta que cinco años atrás dejó la primera fila y hace unos días falleció. Durante este último tramo, al menos pudo esperar sentado.

Es lo que viene caracterizando a esta bendita ciudad: haberse convertido en la vanguardia de la inacción. La multinacional cuenta con 350 tiendas en 29 países, 129.000 curritos y unas ventas de 36.500 millones de euros. Si un municipio como éste no se activa para acoger un requerimiento de esta envergadura, con qué va a hacerlo. Se escandalizaba el historiador Santo Matas de que, en el cincuenta aniversario de la muerte de Lorenzo Carbonell, considerado por muchos el mejor alcalde de la nómina, el ayuntamiento no haya programado ningún tipo de homenaje. Bueno, conociendo la plaza, se escandalizaba hasta cierto punto. Con la gestión (?) desplegada desde el consistorio, lo mejor que uno puede desear a sus descendientes es que a estos próceres no se les ocurra promover recordatorio alguno de un insigne hijo. Hablando de estirpes, el imperio Ikea cuenta con herederos por lo que aún habría tiempo para reconducir lo de su implantación. En concreto los hijos son tres. No sé, pocos parecen.