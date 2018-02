ubo un tiempo en que no era Conseller y escribía los domingos en el periódico. Algunos aún se acuerdan. Pues créanme cuando les digo que a veces lamento no encontrarme en tal situación. Quizá ahora tenga mayor capacidad de decisión y acción, pero, al tiempo, un rudimentario sentido de la prudencia -junto a la ausencia de tiempo sosegado- me impide escribir sobre aquello que me apetece. Y hacerlo con una libertad que sólo limite con mi capacidad y con las fronteras que impone la Constitución. Si yo pudiera, en el sentido que queda dicho, ya habría opinado sobre esa inmensa y peligrosa trapacería que algunos están difundiendo, consistente en sustituir una legítima opinión política por el insulto velado, sistemático y amenazador. Así, por ejemplo, los ataques al Gobierno del Botànic, y a los partidos que le sustentan, por practicar el «adoctrinamiento». Para algunas cabezas empeñadas en hacer ostentación de su ignorancia, «adoctrinar» es el infinitivo de moda, con el que amamantar todo ataque al contrario.



Lo que es insidioso por dos razones. La primera es que la magnitud del ataque es enorme pues, al parecer, consiste en que algunos se dedican, nada menos, que a lavar cerebros indefensos para convertirlos en monstruos de iniquidad. Ya no son «adversarios», sino, necesariamente, «enemigos», una especie potencialmente a erradicar, con la radicalidad propia de los salvadores de la patria. Hay un segundo motivo: nunca han definido exactamente en qué consiste «adoctrinar», porque es en los vapores de la incertidumbre donde pueden sembrar su miedo. Ante ello se reservan la capacidad de decidir cuándo, quién y dónde se adoctrina. No precisan razón alguna. ¿Para qué? Invierten la carga de la prueba: son los acusados los que deben probar que no adoctrinan. ¿Pero cómo podrían hacerlo? Esto es muy viejo: lo usó virtuosamente la Santa Inquisición y se dice «prueba diabólica»: al acusado se le pedía que demostrara que no era un agente del demonio o un hereje. Lo que le costaba, por más leña que echaran a la pira. Eficaz sí que fue a corto plazo. A largo no. Pero, ya se sabe, algunos no piensan más que en términos de las próximas Elecciones. Y confunden Parlamentos con quemaderos.



Lo más preocupante de este discurso, en su parte evidente y en su parte implícita, es que es profundamente inconstitucional. Porque la Constitución es amplia y ardua su comprensión para el analfabeto -bueno fuera adoctrinar a algunos en un conocimiento somero de la Carta Magna, que es más que los dos o tres artículos que manipulan con desparpajo-. La Constitución es una norma que fue fruto del consenso y que debe mantener un consenso activo en toda su vigencia. La vida le va en su capacidad para adaptarse, para evolucionar. Ello exige que su flexibilidad -incluida su propia reforma- mantenga la esperanza en toda la sociedad en que no va a ser interpretada contra una parte de ella, que nadie se va a apropiar de su sentido. El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que el Estado constitucional español no es una «democracia militante»: no es constitucional imaginar un sistema que activamente se defiende castigando las opiniones contrarias que recibe, mientras adoctrina a sus ciudadanos en una especie de idolatría constitucional.



Tan constitucional es ser monárquico como republicano, defender el nacionalismo español como otros, o ninguno, el unilingüismo como el plurilingüismo, el clericalismo o el laicismo, el federalismo o el centralismo. La Constitución no cerró la democracia -como Santiago España- sino que la abrió. En esa apertura se incluye nítidamente la necesidad de aceptar las posiciones contrarias, aunque sea posible la contracrítica. Siempre que no se quiebre el Estado de Derecho, se vulneren Derechos, se difunda el odio excluyente o se use la violencia. Los ataques indiscriminados, basados en suposiciones indemostrables sobre la manipulación de la infancia, es uno de estos casos de difusión del odio. Porque una cosa es la oposición a un mecanismo escolar, a un programa o a una tendencia didáctica y otra dar por cierto lo que no es más que un juicio de intenciones y deducir de ello razones para una oposición total, que presupone que el otro no es un demócrata. Con la misma trama argumental que emplean se podría criticar su opción ideológica, didáctica o lingüistica. Ellos, entonces, sería los adoctrinadores. Y entonces estaríamos en puertas de uno de esos conflictos que quiebran la convivencia. Pero ¿quién osará adoctrinar a los que adoctrinan contra los adoctrinadores? Al fin y al cabo usar como recurso fuerte la acusación de adoctrinamiento sólo puede hacerlo quien piense en términos doctrinales, cerrados, compactos, binarios: si/no, verdad/mentira. Yo no sería capaz. Pero eso no significa gran cosa: tampoco soy capaz de hacerme muy bien el nudo de la corbata.



He de reconocer, sin embargo, que sus dicterios fabulosos han llegado a preocuparme. Y dado que mi hijo -7 años- estudia en un colegio público de línea en valenciano, aproveché que el otro día pude repasar con él unos deberes para examinar en qué le adoctrinaban esa semana. Así que le exigí la inmediata presentación de los materiales de propaganda que le endilgaban, dispuesto, si era el caso, a llamar al Conseller Marzà. No sé qué esperaba: ¿enaltecimiento del Abad de Poblet, ensalzamiento de Cinto Verdaguer, llanto sobre la tumba de Gifré el Pilós, poemas de Espriu, elogio de Napoleón, ataques a Calderón, insultos a Pemán, negación de Lepanto, abominación de Menéndez Pelayo o, en fin, improperio de los Primos de Rivera? Pero la realidad siempre supera la ficción. Los deberes puestos a mi hijo consistían en describir y dibujar? ¡un burro! Debo detener aquí la narración. Porque confieso que la aviesa ingenuidad de la manipulación adoctrinadora disparó en mi un caudal de metáforas que ahora debo ahorrarme.



Me despido, pues. No sin recomendar a los temerosos cazafantasmas del adoctrinamiento que tengan un poco de sentido del humor y mayor fe en el mundo. Miren ustedes: 12 años estuve yo en un colegio católico, desasnándome. Durante el franquismo, para más señas. Y fíjense cómo he salido.