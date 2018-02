Sobre la detección precoz de los cánceres del aparato urinario

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acordó en el año 2000 que el 4 de febrero de cada año se celebre el Día Mundial contra el Cáncer. El objetivo es concienciar a nivel mundial sobre una de las enfermedades que provocan mayor mortalidad, apoyando las acciones de prevención y detección temprana para detener el alarmante aumento de su incidencia.

Vamos a exponer unos principios generales que deben tenerse muy en cuenta cuando nos referimos a los canceres que afectan al aparato urinario: riñón, próstata y vejiga.

¿Por qué es importante diagnosticar precozmente las enfermedades?

Es importante diagnosticar y tratar una enfermedad en sus fases más tempranas, antes de la aparición de síntomas, porque se aumenta notablemente la probabilidad de cura y recuperación.

¿Cómo puedo detectar una enfermedad precozmente?

A través de programas de screening, que consisten en revisiones sistemáticas que permiten diagnosticar enfermedades antes de su aparición.

Para ello se realizan pruebas cada cierto periodo de tiempo. Es importante que estas pruebas estén validadas y sean de verdadera utilidad.

¿Cuáles son las pruebas realmente eficaces para el diagnóstico del cáncer del aparato urinario?

En relación al cáncer de próstata, se recomienda el inicio de las pruebas en los varones a partir de los 50 años. Las pruebas realizadas son la del antígeno PSA, el tacto rectal y la ecografía transrectal.

En los varones con antecedentes directos (padre o hermanos) debería iniciarse el control a los 40 años.

En cuanto al cáncer de riñón se realizan las siguientes pruebas:

Análisis de orina que puede detectar sangre incluso cuando no sea evidente.

Ecografía que suele detectar el tumor en sus primeras fases cuando todavía es muy pequeño y no da síntomas.

Para el cáncer de vejiga se realiza análisis de orina que puede detectar sangre y también células anormales (tumorales).

Y en el cáncer de Testículos, la exploración manual detecta nódulos o bultos no dolorosos que deben de ser evaluados.

¿Por qué no debo temer o evitar una prueba que me diga si tengo cáncer?

La mejor forma de combatir el cáncer es detectarlo a tiempo, y es por este motivo por lo que se han establecido programas de detección precoz.

Cuando es diagnosticado en sus fases más tempranas, las probabilidades de recuperación superan el 80% en muchos tipos de los cánceres descritos.

¿Cómo se origina el cáncer?

El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de células anormales que pierden el control de la división y el crecimiento celular, generando un tumor.

¿Qué significa tener riesgo o predisposición genética al cáncer?

Presentar predisposición genética a desarrollar cáncer significa que la persona tiene una alteración genética que le confiere una probabilidad mayor a desarrollar esta patología que la población general. Esta susceptibilidad a padecer cáncer no implica el desarrollo obligatorio de la enfermedad, sino un aumento del riesgo que se transmite por herencia a la descendencia.

Así en el cáncer de próstata se han detectado mutaciones en tres tipos de genes capaces de desarrollar el tumor prostático.

¿Es posible tener predisposición genética al cáncer sin que ningún familiar cercano lo haya sufrido?

El hecho de no tener un historial familiar de cáncer no implica que no se pueda ser portador de alguna alteración genética.

¿Por qué es importante estudiar a las familias con cánceres hereditarios?

La identificación de familias con posibles cánceres hereditarios es importante, ya que sus miembros podrán beneficiarse de medidas eficaces no sólo en la detección precoz, sino también en la prevención del cáncer.

¿Qué beneficio puedo obtener de un test genético?

Al realizarse un test genético lo que se puede detectar es si existen rasgos genéticos que predispongan a desarrollar cáncer, y así poder hacer un estudio personalizado (consejo genético), por especialistas adecuados.

¿Qué nuevas estrategias existen para detectar el cáncer de manera precoz?

La ciencia avanza a gran velocidad, se hacen grandes esfuerzos por mejorar la prevención y el tratamiento del cáncer. Las técnicas más tradicionales de detección precoz del cáncer suelen ser invasivas causando incomodidades al paciente. Sin embargo, los últimos avances han demostrado la presencia de sustancias biológicas en sangre, orina, saliva u otros fluidos corporales producidas por las células cancerosas.

¿Qué es una biopsia líquida?

La biopsia líquida es un método más rápido, mínimamente invasivo y altamente sensible para la detección de biomarcadores. Cuando se tiene un cáncer es necesario analizarlo específicamente, para entender exactamente qué tipo de cáncer es y cómo se debe tratar. Hasta ahora esto se hacía obteniendo una muestra directamente del tejido afectado, es decir realizando una biopsia.

Sin embargo, ha sido demostrado que un pequeño porcentaje de las células tumorales «escapan» a la sangre, donde pueden ser detectadas y analizadas por un sencillo análisis de sangre, evitando así la punción/intervención que implica la biopsia.