¡Oh, capitán, mi capitán!

Finalmente, la calle Almórida se ha reabierto al tráfico y todo ha vuelto a la normalidad. El Gobierno municipal respira un poco más aliviado. A fin de cuentas, cada gobierno decide qué es lo más urgente e importante para la ciudad. La cuestión del Mercado Central y el derribo del edificio de Nuevos Riegos El Progreso sigue sin resolverse. Ambos edificios, así como el futuro y la funcionalidad que queremos dar a nuestro patrimonio, están indisolublemente relacionados con el modelo de ciudad y la forma en la que políticamente se diseña ésta, su movilidad, lo que determinará qué tipo de relación se establece entre la ciudad y sus habitantes, y entre los mismos ciudadanos.



Nadie puede ya dudar de que éste es un tema nuclear e imprescindible en cualquier planteamiento político sobre el futuro de nuestra ciudad.



La visita hace unos días del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, del Bloque Nacionalista Galego, fue otra oportunidad para conocer de primera mano las condiciones que han hecho posible que políticamente se articule un modelo, convertido ya en un referente a nivel internacional y reconocido con premios como el de ONU Habitat 2015 por su apuesta por la sostenibilidad urbana, favoreciendo los desplazamientos a pie, disminuyendo el CO2 hasta en un 88% y convirtiéndose en un alegato como ningún otro en favor del sí se puede.



Lo que me quedó claro de la visita de Lores a Elche y de la conferencia que pronunció, «Menos coches, más ciudad», es que un planteamiento serio y realista de cambio de modelo sólo es posible con una firme, tenaz, constante y audaz voluntad política. Es decir, debe ser un planteamiento de partido sobre el que se articule toda la política municipal y no un punto más, un apéndice o una apuesta centrada en una sola área o concejalía, como ocurre en Elche.



Como explicó Lores, éste fue un plan meditado que pusieron en marcha desde el mismo minuto en el que llegaron al gobierno y pese a la gran oposición con la que contaron al principio, siendo conscientes de que sólo a largo plazo los ciudadanos podrían valorar objetivamente la apuesta por este modelo, cuando disfrutaran de sus beneficios.



Esta firme y resuelta voluntad que requiere un proyecto de semejante calado choca frontalmente con la actitud del tripartito y, en especial, de Compromís, que, si bien en su programa electoral hablaba literalmente de una situación que requería la adopción de medidas urgentes, quedando poco más de un año para las elecciones todavía no ha sido capaz ni de peatonalizar la Corredera, lo que incluía explícitamente junto con el cierre al tráfico rodado de calles de El Raval, El Pla, Carrús y Altabix. «És tan angoixant la situació que no podem demorar ni un minut més l'adopció de mesures que ens permeten pal·liar esta situació i avançar cap a la sostenibilitat», decían en el programa con el que concurrieron a las pasada elecciones. Me refiero a Compromís, porque presentó el programa electoral más concreto y claro al respecto. Por lo que muchos votantes veían en este partido una opción decididamente más comprometida. El programa del PSOE en este sentido era tan etéreo que se evaporó enseguida. Estoy convencido de que si este tema hubiera sido prioritario para Compromís, habría estado encima de la mesa desde el primer momento, lo que, por lo que podemos ver, no ha sido así.



Obviamente, no menciono a otros partidos, porque siguen viendo la movilidad sostenible, la peatonalización del centro y la protección del patrimonio con la misma ceguera con la que se opusieron a la Ley Antitabaco del Gobierno de Zapatero, con toda una batería de argumentaciones basada más en prejuicios que en razonamientos rigurosos, como la que llevó a la Federación Española de Hostelería a calcular que el número de clientes podría bajar entre un 7% y un 8%, lo que se traduciría en unas pérdidas de 1.600 millones de euros y de hasta 20.000 puestos de trabajo. El resultado real ya lo conocen.



Hemos visto en el ejemplo del alcalde de Pontevedra que un proyecto de ciudad que pretenda un cambio significativo requiere de dirección, de mando, de liderazgo que haga de este tema el eje central del gobierno y del partido. Elche dispone de numerosas asociaciones dispuestas a colaborar e incluso la demanda social es mayor que cuando se han iniciado proyectos de este tipo en otras ciudades. Disponemos, además, de los fondos europeos EDUSI en la línea de estos planteamientos y el Plan de Acción Territorial Alicante-Elche deberá contar, entres otros elementos, con un análisis sobre movilidad sostenible. Es decir, tenemos el barco y el viento sopla a favor, sólo nos falta el capitán o la capitana. ¡Oh, capitán, mi capitán!