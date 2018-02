Es un hecho constatable, temporada tras temporada, semana a semana, partido a partido el equipo, la plantilla del Hércules no está a la altura de la entidad. Lo malo es que los que la dirigen tampoco. Es más, lo están menos incluso. Lo viene diciendo todo quisque, por la radio, por la prensa, entre los aficionados, en los bares, en las comidas, en las casas, en las calles. El Hércules va de mal en peor. Siempre estamos en las mismas, otra oportunidad más perdida, cada semana lo mismo, y van no sé cuantas, esto es inaguantable, no hay quien lo resista. Del dicho al hecho no va un trecho, al revés se confirma tozudamente lo dicho, esta plantilla no está a la altura de lo exigido, no va más allá de su actual posición en la tabla, una mediocre novena posición. Están sumidos en una profunda molicie.



Ni refuerzos, que no lo son, ni los que estaban que son lo que son, jugadores vulgares para un categoría vulgar, están preparados para la exigencia de un ascenso. Nada que ver con lo que nos lo vendieron allá por agosto. Un partido, una expulsión, cero goles. Imposible peor debut de David Torres al que únicamente le deseamos éxitos, pero la verdad no hay que esconderla, no hay que soslayarla. Su meta, marcar 7 goles en 15 partidos tampoco es como para echar cohetes. Como pintan las cosas Claudio podría empezar a dar cancha en la alineación titular a los canteranos incluido Buigues, castigado en la suplencia de por vida, la poca que le queda al entrenador de seguir las cosas así. Su racha no puede ser peor, o sí que diría el amigo Murphy.



Que se dejen de milongas y se dediquen a asegurar la Copa para el año que viene, que ni eso tenemos ni mucho menos cerrado, sí al alcance de la mano, sí compitiendo, y si de rebote nos encontramos algo más, pues a disfrutarlo. Así es de triste la historia de este Hércules en esta temporada. Podemos hacer la goma, y en los nada complicados partidos venideros acercarnos al cuarto puesto, pero la machacona realidad no nos conduce por esos derroteros. La experiencia con esta plantilla nos lleva por el camino contrario, no es nada descartable que a no mucho tardar nos encontremos todavía más alejados del octavo puesto, corte copero. Aferrarse al puro pragmatismo.



Cambiando de dial, lo de Piqué, a tono con sus colegas del procés, es una auténtica tabarra, pero que no por ello se debe pasar por alto. Como es habitual en él la ha vuelto a liar. Le gusta, se encuentra en su salsa. Hace escasos días volvió a las andadas con aquél comentario fuera de lugar diciendo que el Gobierno y el estado español no respetaban los resultados de las urnas. Y aprovechando los enfrentamientos con los periquitos insiste en el empeño. Hace unas despectivas declaraciones contra el Espanyol «de Cornellá» y hace callar a la grada tapándose la boca con el signo de los cuernos, para algunos de sus más fervientes seguidores de manera sutil, como en la ocasión en que «sin darse cuenta» se le levantó el dedo índice mientras sonaba el himno de España. Luego se extraña de que le piten, y en ocasiones le insulten, cosa está última fuera de lugar, que pone al mismo nivel al culé y a quienes le faltan. Pero para arreglarlo vuelve al ataque y el rosario despectivo contra el Espanyol ya roza la xenofobia, propio de la intransigencia de una ideología nacionalista, denostando que los rivales capitalinos estén en manos de un dueño chino, él que pertenece a un club fundado por un suizo, cuyos colores fueron copiados del Basilea, y que además en la plantilla azulgrana hay al menos 18 extranjeros de distintas nacionalidades. Un dislate de niñato. Muy pesado.