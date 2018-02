Puigdemont, Europa y España

Aguantando el aburrimiento, el hastío hasta el infinito, la vergüenza propia y ajena por lo que está pasando en Cataluña y sus supuestos próximos gobernantes e instituciones, hay algo de lo que se habla poco y es la conducta del bloque europeo ante la presencia y actividades del señor Puigdemont en Bruselas.



Si me permiten haré una pregunta a los lectores: ¿creen ustedes que se permitiría lo que está haciendo el señor Puigdemont a nivel individual, pero también colectivo, en contra de España, de sus leyes, de su Constitución, de la Justicia, del Gobierno legítimo y democrático español, y hasta de la mayoría de la oposición al mismo, y hasta de más del 50% de los catalanes, si fuera al revés? Es decir, si de otro país europeo se hubiera trasladado a España un huido de su país, para hacer en el nuestro reuniones de sus correligionarios, con autoridades independentistas salidas de las pasadas elecciones, dando ruedas de prensa, día sí y día no, celebrando juntas de «su gobierno». Dando conferencias o mítines. Poniendo a su país como no democrático, negándose a reconocer su delito y poniendo verde a los tribunales de las más altas instancias. Intentando y además con publicidad, ver de qué forma pueden eludir la Justicia, las leyes vigentes, y burlarse de su gobierno y tribunales con triquiñuelas para sacar adelante su presidencia y seguir el mismo camino por el que no pudo circular. Qué actitud hubiera adoptado el núcleo europeo, ese que individualmente dice están con, en este caso España. ¿Qué actitud hubiera adoptado el Gobierno de ese país del que los prófugos hubieran huido?



Perdonen si peco de sincero en mis pensamientos, pero desde mi punto de vista, esto no lo hubieran consentido. Ni leyes ajenas ni historias. O estamos juntos o no. O es sólo para mantener «la prima de riesgo». Que un país acoja a un político huido de la Justicia? pues tal vez. Pero que permita que desde el mismo se esté públicamente, además, trabajando contra otro miembro de esa Europa unida para conseguir separar una parte de España del resto no se hubiera consentido sin romper relaciones diplomáticas, o por lo menos, exigiendo otro tipo de comportamiento ante lo que muchos han tratado como golpe de Estado.



Disculpen la frase, pero como yo, muchos ciudadanos piensan que esto es «un cachondeo». Deseamos que no perdamos más prestigio del que estamos perdiendo con este tema.