Una gala nefasta

Dicen que fue la gala de los Goya menos vista de los últimos diez años. Yo añadiría que fue una de las peores, en donde la realización fue bochornosa con múltiples fallos y una escenografía que ni se sabía de qué iba la cosa. Una vergüenza, unos presentadores decepcionantes y desaparecidos: la gala ganaba cuando ellos no estaban. No es lo mismo hacer cierto humor a través de monólogos o sketchs que ser conductores de un acto de estas características. Ni siquiera los chistes que pretendían decir hacían gracia a los cómicos, es que ni siquiera los comprendían. El guion era inexistente, ni falta que hacía. Tacos mil, mucha caspa y mediocridad rayando la cutrez en tres horas y cuarto.E n resumen, un bodrio de presentadores o lo que sean. Se vendió la gala como la del feminismo, la de la igualdad, vale, pero nada que ver cuando aquel «no a la guerra».Le faltó alma y los discursos no fueron lo sumamente importantes y excelentes. Solo me quedo con unas frases de la vicepresidenta de la Academia. Esperaba mas de la ganadora del Goya de Honor que fue presidenta de la Academia. Solo ví un ejercicio de ego.



Estos Goya reafirmaron que existe una potente industria cinematográfica en Cataluña y en el País Vasco. Pues en los Goya del cine español reinó el vasco y el catalán. Mujeres y hombres catalanes se llevaron el gato al agua en los principales premios de la noche, y diez Goya ,digamos técnicos, la película vasca como el que no quiere.



Me quedo con tres cosas. La aparición en pantalla de Carlos Boyero comparando la ceremonia como el parto de un caballo. La paciencia y elegancia de Emily Mortimer aguantando la cosa como podía y que se aburría como una ostra inglesa. Y casi el brochazo final de Carlos Saura antes de entregar el Goya a la mejor película: «Creía que no llegábamos pero al fín hemos podido llegar...» Sin comentarios.



Resumiendo,el Goya se hizo «gigante» y más «femenino», pero el intento de los premios por tener personalidad propia ha vuelto a hacer aguas. Se sigue sin dar con la fórmula que haga atractiva televisívamente hablando la fiesta del cine español, como les gusta tanto decir. Creo que Derechos Humanos debería abogar por la prohibición de emitir la gala, como mínimo, en su versión íntegra. La recomendación podría ser ver su visión en pequeñas dosis, como por capítulos, para ir al baño, al frigorífico o vaya usted a saber donde.