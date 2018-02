Adiós al maestro

Conocí a Alberto Agulló en el año 1969. Yo tenía 20 años y él 38. Alberto y Toni Coll acababan de montar una academia de Dibujo y Pintura enfrente del Mercado Central. Cuando fui para informarme abrió la puerta Alberto. Y la primera impresión fue similar a cuando me presentaron a Tomás Almela (mi otro maestro), un auténtico chasco. Condicionado por la lectura de biografías de pintores míticos como Van Gogh y Gauguin, los pintores del rodal me defraudaban siempre por su aspecto tan normal; mira que ni una simple barba... Me apunté enseguida a la flamante escuela pero la escasez de alumnos hizo que se cerrase muy pronto. Alberto cogió las figuras de yeso y los caballetes y se los llevó a su estudio de la calle Santa Ana, en adelante daríamos las clases allí. La verdad es que era todo un privilegio asistir al taller de un pintor profesional y dibujar inmersos en los olores de los aceites y los disolventes de la pintura. Máxime cuando Alberto no tenía ningún cuidado en tapar sus cuadros a medias o en explicarte las técnicas. No guardaba ningún secreto de taller, más bien disfrutaba contándote los últimos hallazgos. Además, ya iba vestido con un guardapolvo o un mono. Eran los tiempos fundacionales del Grup d´Elx (1969-1978), formado por Alberto Agulló, Sixto Marco, Toni Coll y Juan Ramón Castejón. También allí, en un cuartito contiguo, tenían lugar sus reuniones. Los alumnos escuchábamos admirados y esperanzados todo eso de la «pintura social». Poco a poco el alumnado fue desapareciendo hasta quedarme yo solo. Así es que convenimos en dejar las clases. No obstante, y puesto que yo vivía muy cerca, Alberto me invitaba a pasarme por el taller cuando quisiera y enseñarle mis trabajos, cosa que vine haciendo con cierta regularidad durante bastante tiempo. Vaya desde aquí mi eterno agradecimiento. Alberto llevaba a la par lo que era su obra artística, para exposiciones y lo que era su trabajo artesanal, para decoración. Por eso cuando iba podría encontrarlo pintando unos vistosos paisajes de pintura comercial o, soplete en mano, quemando las abstracciones matéricas que tanto definían sus cuadros. Las dos actividades darían lugar a las conversaciones más sinceras e instructivas para un aprendiz de pintor. Alberto no era hombre de bares y también agradecía estas oportunidades de hablar con alguien. En definitiva, que lo mejor del Alberto de los 40 años me lo he llevado yo (aunque suene a Julio Iglesias). En el año 1975, a idea de Jaime Brotons Guardiola, delegado de Obras Sociales de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia (CAAM) de entonces, se crea la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater. Teniendo como primer cuadro de profesores a Alberto Agulló, Sixto Marco y Toni Coll. Alberto tenía entonces 44 años y permanecería en la Escuela hasta su jubilación. Rozando los años ochenta Alberto crearía «Lloc d´Art», tienda de materiales para bellas artes, taller de marquetería y galería de arte contemporáneo, que también regentaría hasta su jubilación. En 1980 se inaugura el Museo de Arte Contemporáneo de Elche impulsado por el Grup d´Elx. A mitad de los años noventa, recién jubilado, Alberto se traslada varios años a la isla de Fuerteventura y monta su taller en La Oliva. Tal vez el periodo más feliz que la pintura podía regalarle, toda una isla con una textura similar a sus cuadros. Como representación de su obra plástica en la isla, sobresaldrá el magnífico cuadro «Malpaís de las Arenas» (2000) que figura en la colección del Ayuntamiento de La Oliva. Hace apenas un par de semanas, Alberto me comentaba en su cama del Hospital Vinalopó sus ilusiones de llevar una colección de pintores de Elche a las Canarias y traer una selección de pintores de las islas a Elche. Alberto Agulló nos ha dejado a los 86 años, el 30 de mayo hubiese cumplido los 87. Y nos queda una obra bellísima y singular para la historia de la pintura ilicitana y la pintura majorera. (Continuará).