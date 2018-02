Perder para conmover

Otro partido Espanyol-Barça. Uf. Otra vez los cánticos anti Piqué en Cornellà-El Prat, que serán respondidos con declaraciones anti-espanyolistas de Piqué, que darán juego dos o tres días en las redes sociales y alimentarán las ediciones digitales de los periódicos deportivos a lo largo de una semana, que sentarán las bases de los neopitidos a Piqué cuando juegue con la selección española, que servirán de munición a los que dicen que España roba a Catalunya y que Piqué es el líder natural del barcelonismo y del independentismo guapo, rico y famoso. Uf. Uf. Uf ¿Y el fútbol? ¡Ah, sí! El fútbol. Ojalá llueva café en el campo y ojalá el Barça pierda de una vez un puñetero partido de fútbol. Lo digo por el bien del fútbol y, sobre todo, por el bien del Barça. Lo mejor que le pudo pasar al Manchester City de Guardiola fue perder un partido de la Premier contra el Liverpool, dejar de ser «el equipo invicto» y, así, poder concentrarse en ganar partidos y títulos. Puede sonar raro, pero perder un partido es la única forma de que un gran equipo de fútbol pueda concentrarse en ganar partidos y ganar títulos. Mientras el Barça sea «el equipo invicto en la Liga», el Barça solo pensará en seguir invicto, y no en ganar partidos. Insisto en que no es lo mismo. Ganar un partido tras otro hace que un equipo pierda poder de fascinación. Y, sin fascinación, el Barça o el Manchester City sólo son máquinas de no perder partidos. Porque, por ejemplo, el Barça no ganó al Alavés en la pasada jornada, sino que no perdió. Y si el Barça derrota este domingo al Espanyol en Cornellà-El Prat, Piqué no podrá decir en la rueda de prensa que su equipo volvió a ganar al Espanyol, sino que volvió a no perder con el Espanyol. No sé si la fascinación genera ingresos en los equipos de fútbol, pero sin duda permite que en esos equipos ingresen nuevas generaciones de aficionados. El monje japonés del siglo XIV Yoshida Kenko dice en sus «Ensayos sobre la ociosidad» que si los seres humanos no acabaran por desvanecerse como el rocío del Adashino (un famoso cementerio) o disiparse como el humo que asciende por el Toribeyana (un crematorio), sino que se quedaran para siempre en el mundo, las cosas perderían poder para conmovernos. Lo más precioso de la vida, escribió Kenko, es la incertidumbre. Los «Ensayos de la ociosidad» no están dedicados, ni de lejos, al fútbol, pero estas reflexiones de Kenko son rabiosamente futboleras. Los grandes equipos tienen que desvanecerse como el rocío en los cementerios o como el humo que asciende por los crematorios porque, si no es así, pierden fascinación, pierden capacidad para conmovernos, pierden esa incertidumbre que permite ver un partido Barça-Alavés sabiendo que, bueno, es posible que el Barça pierda porque es posible que Messi no meta esos goles salvadores pero tan poco fascinantes, conmovedores e inciertos. Messi marcó un gol de falta directa y el Barça ganó al Alavés. Ya. Sí, claro. Como siempre, ¿no? Venga, otra ronda de cañas. Si el Barça pierde contra el Espanyol, estoy seguro de que el Barça ganará la Liga y puede que hasta la Liga de Campeones y, además, su derrota nos conmoverá a todos y a partir de entonces veremos los partidos del equipo de Valverde con incertidumbre. Para que el Barça pierda, Messi tiene que dejar de ser Messi. ¿Es eso posible? ¿Será posible que Messi nos devuelva la incertidumbre en el resultado? Nunca fue Messi tan fascinante como cuando falló un penalti en el partido de Copa en Cornellá- El Prat. ¿No es cierto que, desde entonces, sus regates son más fascinantes y conmovedores? A veces hay que perder para poder jugar para ganar, y no para seguir no perdiendo. Pero Piqué me está mirando un poco raro...