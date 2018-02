Elx necesita más inversión en sanidad

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, acaba de anunciar unas inversiones para este año, en la provincia de Alicante, que ascienden a 20,4 millones de euros para mejoras en diferentes centros sanitarios. En Elx, se recibirán 2,1 millones para modernizar la quinta planta del Hospital General.



No parece mucho para una ciudad como la nuestra. En todo caso, bienvenida la inversión. Lo extraño es que al ser preguntada por la construcción de instalaciones pendientes y muy necesarias en diferentes localidades, su respuesta fue que «esta Conselleria no está en disposición de hacer obras faraónicas. Queremos dignificar lo que tenemos y ampliarlo en función de las necesidades que van surgiendo».



Es sorprendente la respuesta. Que construir centros de salud, hospitales u otras instalaciones sanitarias sean obras faraónicas no se le había oído a nadie. Si no hay dinero suficiente, se podría alegar falta de presupuesto, de tiempo, de prioridades, etc. No resolvería el problema, pero no lo enturbiaría más. En todo caso, las necesidades están ahí. Vienen de años atrás, nadie espera una solución instantánea, pero sí mayor ritmo para invertir en salud desde el nuevo Consell.



En Elx ya tuvimos un adelanto de lo que la consellera plantea. El 29 de noviembre del año pasado se le preguntó, en un medio de comunicación, por el nuevo centro de salud de Altabix. Reconoció que era necesario, pero que no podía dar fechas. Tal vez se lo imagine como una de ésas obras faraónicas que ella rechaza. No es tal, sólo se pide un nuevo centro que desmasifique el actual y que atienda a una población creciente.



Habría que recordar aquí que el pasado 5 de mayo se anunció que el Ayuntamiento cedía a la Generalitat un solar de 4.300 m2, para construir un centro de salud, ubicado en la calle Alcalde Juan Hernández Rizo, para que atendiera a las zonas de Altabix, San Antón y Palmerales. Para reforzar dicha petición, la propia portavoz del equipo de gobierno explicaba que la media de pacientes, en un centro de salud, a nivel nacional, es de 15.289; que en la Comunidad Valenciana era de 20.221; y en la provincia de Alicante, de 19.536; pero que en el centro de Altabix actual es de 44.515 pacientes. Los números son demoledores. Es una obra absolutamente necesaria, nada de obra faraónica, y muy reclamada por vecinos y usuarios.



Tan sólo por citar otro ejemplo se podría hablar del viejo Ambulatorio de San Fermín. Las promesas de una inversión que permita transformarlo en un verdadero centro de salud para atender más adecuadamente a la población han sido constantes. Con las declaraciones realizadas desde Conselleria no se dan muchas esperanzas de una pronta actuación.



Ejemplos como éste o parecidos los hay en diversas comarcas. Por eso, se le preguntó a la consellera y, por eso, los principales sindicatos han mostrado su decepción ante su respuesta. Las políticas del PP en 20 años han supuesto agravar peligrosamente la realidad sanitaria valenciana. La despreocupación por lo público y su apuesta por la privada han hecho mucho daño. Revertir esta situación costará, pero también es cierto que hay que priorizar la acción de gobierno. Somos conscientes de las dificultades financieras e, incluso, del boicot que desde la Administración central se nos hace con el tema de la financiación autonómica. Pero también es cierto que, a veces, se ven gastos como los de la pasada Volvo Ocean Race, en Alicante, difíciles de explicar y, menos aún, cuando se prevé seguir realizándolo en otros ejercicios. Sería un ejemplo para cambiar las prioridades en el nuevo Consell. En los temas de Sanidad sí está clara la necesidad de «Políticas para Rescatar a las Personas», hay que priorizar en ello.



La Conselleria debería replantearse esas declaraciones. También debería cambiar el modelo de sustituciones en el personal sanitario. Es inadmisible que, por una política demasiado restrictiva a la hora de cubrir bajas médicas por enfermedad, vacaciones, etc., se acumulen los pacientes en pocos médicos, con el consiguiente malestar de unos y otros. Máxime en unas fechas, como las pasadas Navidades, en las que, por una gripe agresiva y a la que las vacunas que se suministraron no hicieron el mínimo efecto, se llegaron a colapsar las atenciones médicas. Esas prácticas, igual que las de cerrar determinados centros por las tardes en determinadas fechas, que instauró el PP, es difícil de justificar que sigan aplicándose ahora por responsables que entonces las criticaron.



Es mucho lo que queda por hacer en temas sanitarios. Desde Conselleria se deben buscar más recursos y, olvidándose de obras faraónicas, hacer las obras que sí hacen falta en nuestra ciudad y en el resto del País Valenciano.