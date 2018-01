Motor de salida de la crisis

La recuperación económica en nuestro territorio es una realidad y así lo demuestran las cifras. La Comunidad Valenciana está por encima de la media estatal en crecimiento empresarial e industrial, es líder en creación de empleo y Elche es un actor muy protagonista.



La reactivación de la economía ilicitana la podemos ver desde el punto de vista empresarial con la instalación de nuevas firmas a un ritmo mucho más acelerado que la vecina Alicante, con la creación de más de 1.500 empresas nuevas desde el 2014 y en la venta de parcelas de suelo industrial en Elche Parque Empresarial, que suma unos 80 millones de euros desde que empezamos la legislatura. La previsión para este 2018 es que la tendencia de compra de parcelas continúe al tiempo que experimentamos la construcción de los nuevos proyectos empresariales en las parcelas ya adquiridas.



También el sector turístico va recuperando los índices de pernoctaciones y de empleo, cifras que crecen llegando a datos tan buenos como los de hace más de una década, cuando el municipio contó con la exposición temporal de la Dama d'Elx. El sector servicios también crece y aglutina en 2017 más de 12.600 empresas activas dedicadas a este sector. En cuanto a la agricultura, la apuesta de esta corporación por el sector agrario y el Camp d'Elx es evidente: tenemos dos parques empresariales en Elche, uno en Torrellano y el otro en los bancales del extenso término municipal con un gran potencial y que desde el Ajuntament d'Elx lo impulsamos bajo una estrategia de desarrollo integral porque sabemos bien del valor de esta economía tradicional y los esfuerzos de los agricultores y las agricultoras para ofrecernos lo mejor de esta tierra.



Elche Parque, un área económica de primer orden, que es el ejemplo a imitar en el resto de parques de la Comunidad Valenciana, como así lo ha señalado en numerosas ocasiones el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, y la conjugación de nuestro tejido empresarial e industrial, añadido al talento y a la innovación de las tres universidades ilicitanas, crean una atmósfera que algunos ya han llamado «Elche Valley». Además, a este entramado empresarial hay que añadirle la ampliación de suelo del parque y el proyecto Elche Campus Tecnológico, una iniciativa promovida por el Ajuntament d'Elx gestionada por la empresa pública Pimesa y la Universidad Miguel Hernández (UMH), que supondrá la entrada de la nueva economía de Elche, una economía innovadora y tecnológica que requerirá un cuerpo humano de altas calificaciones y que permitirá, entre otras, la retención del talento en nuestro municipio.



Por su parte la Generalitat trabaja en el anteproyecto de Ley sobre la Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la Comunidad Valenciana, para el fomento del crecimiento industrial, la diversificación y la modernización de la estructura productiva y que establece un modelo de desarrollo bajo el prisma de la sostenibilidad. Una apuesta seria del Consell por las áreas industriales y empresariales y que busca la generación de nuevas oportunidades y la articulación de todo el potencial para sacar el mejor rendimiento y Elche es en este marco, municipio industrial excelente.



Sin embargo, la otra realidad es que quedan miles de ilicitanos e ilicitanas en desempleo porque la recuperación económica no ha llegado a todos y a todas y porque, en buena medida, parte del empleo que se crea es de baja calidad y precario. Es por ello que trabajamos para que ninguna persona se quede atrás, generando oportunidades porque somos un gobierno responsable con la gestión, que invierte al mismo tiempo que mantiene el compromiso de no aumentar la presión fiscal, además de reforzar la protección social, porque no queremos dejar a ninguna persona por el camino.



Y todavía nos quedan retos por afrontar y mucho trabajo que desarrollar como es la articulación de los 30 millones de los fondos Edusi y la consolidación de todo este relato de municipio en el marco Elx2030 que propiciará, entre otras cosas, un cambio en el modelo productivo, la entrada de la nueva economía ilicitana y los nuevos nichos basados en la ecoinnovación, la tecnología y la economía verde.