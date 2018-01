Gibran Kahlil Gibran nació en 1883 en el seno de una familia humilde. Aprendió de su abuelo materno arte y muchos otros conocimientos antes de viajar a los 11 años a Boston. Su obra literaria está imbuida por un misticismo donde convergen el cristianismo, el islam, el judaísmo y la teosofía. Esto puede apreciarse en su libro más conocido El Profeta que nunca ha estado fuera de impresión desde que se publicara por primera vez en 1923.



Si nos detenemos en esta figura clave de comienzos del siglo XX, es porque él fue uno de los que mejor describieron cómo pueden los padres afrontar la educación de sus hijos. Posteriormente multitud de pediatras, psicólogos infantiles y demás investigadores han tratado, con mayor o menor acierto, este asunto. Pero Gibran nos transmite, con brevedad y brillantez, algunos aspectos claves que a todo padre y madre podrían interesar:



«Tus hijos no son tus hijos. Son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti y aunque estén contigo no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados (?). Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea hacia la felicidad».



Este poema, titulado Sobre los hijos pertenece al anteriormente citado libro El Profeta y contiene, en nuestra opinión, la esencia de la educación. Nos recomienda evitar los consejos, alejarnos de esa necesidad de que nuestros hijos piensen igual que nosotros, del esfuerzo por imponerles nuestras expectativas, del intento de que sean como nosotros somos o como a nosotros nos hubiera gustado ser. Nos aclara que no son una posesión, por lo que no debemos tratarles bajo ese principio. Ellos son libres, y que es inútil tratar de retenerles. Que sólo podemos cuidarlos, amarlos y orientarlos. Se trata, por tanto, de un amor generoso, que no pretende verse correspondido salvo con la felicidad de verles felices.