Tiempo al tiempo

No es la letra de una copla, aunque hay varias que se titulan así, como una de los Hermanos Quijano, otra de Mr. Kilombo o la de Hilario Camacho, sin olvidar a Cyndi Lauper y su «Time after time» o a Pekenikes, «El tiempo vuela». Hay muchas canciones que hablan del tiempo, pero en un concepto diametralmente opuesto al que nos va a ocupar; a saber, «Nunca llueve al sur de California», de Albert Hammond, «Balada de Otoño», de Serrat, o, simplemente, «Llueve», de Melendi.



Los del tiempo de la tele nos hacen sentir como analfabetos; ¡por lo menos a mí! ¡Yo creía que después de estar matriculado en los Salesianos, de Elche y en los Capuchinos, de Murcia, o en la Complutense, de Madrid -estudiar era otra cosa-, podía valerme por mí mismo, salir al mundo, plantarle cara a cualquier asunto/tema y seguir una conversación sin problemas, a no ser que fuese en suajili, porque estudié francés! Estos chicos, los del tiempo, todavía no se han «enterao» de que no estudiamos para utilizar su terminología/expresiones y que, por lo tanto, tampoco la usamos cuando vamos a comprar el pan; ¿verdad, Joseíco? Roberto Brasero -el de A3- parece que es otra cosa, pero si nos paramos a escuchar lo que dice, cómo lo dice y le vemos gesticular -tiene un gran desparrame/lenguaje corporal-, tampoco se escapa, porque el «chorbo» es más presumido/estirao que un quinceañero que «recién» descubre que la «cola» también sirve para otras cosas. ¿Tendremos que replantearnos nuestra existencia, porque no entender a estos muchachos nos puede acarrear un trauma! ¿Quién soy?; ¿dónde estoy?; ¿dónde voy? Son preguntas que nos asaltan a diario por no entender ciertas cosas y eso nos «raya» el «selebro»; vamos, que nos produce una desazón que es demasié pal body!



El personal -los del tiempo- se ha «empeñao» en que seamos más listos «quel cali», más cultos que García Lorca, Vargas Llosa -con Isabel Preysler-, la Duquesa de Alba y Belén Esteban y más espabilaos «quel» chef Chicote y Arguiñano, juntos, para lo que tenemos que aprender conceptos como «ciclogénesis explosiva». ¡No, hijo, no! Con lo fácil que es decir lo que siempre se ha dicho: «Hace una ventolera de cojones». ¡Y sabemos de qué va la cosa! Pero, claro, si se trata de un «temporalaso» unido a «bajas presiones» la historia cambia y entonces es cuando se utilizan «palabros» que más bien suenan a «insulto cultureta» y hacen que nos planteemos volver a matricularnos en Primero de EGB para que no nos pille el toro y quedemos como el culo por no saber de qué nos hablan los «sagalicos del tiempo»; vamos, que lo que queremos es seguir una conversación sin ningún sobresalto, pero ¡va a ser que no! ¿A que ninguno de ustedes/vosotros va al «súper» y «pide» que le pongan «cuarto y mitad» de «ciclogénesis explosiva»? ¿A qué no habéis «escuchao» a Luis Rubio, «the minister», hablar de una «bomba ciclónica» con Isabel, cuando va a echar la bonoto? ¡Añoro a los Medina, Fernando y Mariano -no eran familia mía-, que lo decían «to mu clarico» y estábamos más informaos que los del IBEX 35 o los de Forum Filatélico, antes de palmar. ¡Y aquí paz y allí gloria! ¡Eso sí; hasta que un tal Eugenio Martín Rubio dijo que estaba tan convencido de la predicción para el día siguiente que se jugó el bigote si llovía! 24 horas después, apareció en la tele con la cara como el culito de un recién nacido, lo que nos hizo dudar de lo que decían los de la AEMET, hasta el punto de que se popularizó lo de «fallas más que el hombre del tiempo», expresión que, con «el tiempo», derivaría en «fallas más que una escopeta de feria», pero, claro, entonces no se tenía el Meteosat. ¡Joder, lo que hacemos los mecánicos; el Meteosat, manda huevos!



¡La cosa no termina aquí! En La 1, Mónica López y sus chicos, Albert Barriol o Martín Barreiros -lo de Jacob Petrus es otra cosa, porque él con su «programica» «Aquí la tierra» tiene bastante y pasa de terminología para iniciados- no sabe cómo meternos en la «cabesica» lo de los «hectopascales», que es una unidad de presión que equivale a 100 pascales -¡la concha de la vieja!; ¿qué es un pascal?- o lo del «rango», cuando hablan de viento, y la «bomba ciclónica». ¿Imagináis al huidizo Bascuñana y Dámaso, o a Pepa Ferrando y Víctor Ruiz, debatiendo sobre «hectopascales»?; ¿a qué se os ponen los pelos como escarpias? El asunto ha llegado a tal extremo que ya no sabemos si hablan de viento, lluvia, de si va a hacer una «solanera» de achicharrarte y quemarte, aunque lleves protección solar 50/total, o de que va a hacer más frío que en la primera glaciación. ¡De las chicas de Tele 5 ni hablo! Juande Rogel, mi Embajamor, y yo hablamos de otras cosas. ¡No te digo «na», y te lo digo «to», cuando se trata de lluvia! ¡Aquí no llueve ni pagando, pero no importa; hay que machacar al personal con la «ciclogénesis explosiva», los «hectopascales», el rango y la «bomba ciclónica»! ¡No sé vosotros, pero yo, con mi vecino del primero, hablo de otras cosas! ¡Ya llega el Mercao Medieval; Ariba la «Festia»! ¡Qué no nos lo joda el tiempo!