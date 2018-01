La misteriosa líbido femenina

La consulta de las disfunciones sexuales, gana terreno en las consultas de los profesionales de la sexualidad. El motivo fundamental, en los varones, es la disfunción eréctil. En la mujer, por otra parte, es la inapetencia sexual, la incapacidad para tener un orgasmo y el dolor en la penetración. Y la cuestión fundamental es que no existen suficientes remedios para solucionar estos contratiempos, quizás, por haber estado considerado como un tema tabú, todo lo relacionado con la sexualidad. De hecho, existen todo tipo de artilugios, cremas, sobres, óvulos, parches, algunos conteniendo pequeñas dosis de testosterona, con el objetivo de mejorar la sexualidad en las mujeres menopausicas, con gran disminución del deseo sexual.



Ahora bien, ¿las disfunciones sexuales en la mujer, a estas edades, son debidas tan solo a la falta de testosterona? Por supuesto que no. La sexualidad femenina es muy compleja y va a estar influenciada por factores hormonales, psicológicos, socioculturales, biológicos? sin olvidar la gran importancia de los factores físicos. Porque, esta etapa de la vida, se caracteriza por la caída de estrógenos que, a medio plazo, ocasionarán un cierto grado de sequedad vaginal, con el consiguiente dolor en la relación sexual. Si a esto, además, le sumamos las erecciones insuficientes, con gran dificultad para la penetración, que presentan la mayoría de los varones a estas edades, ?que sí, que sí caballero, no haga muecas diciendo que son ocurrencias mías? podíamos decir que esta alteración física sería más importante que la falta de deseo. Porque, para qué vamos a engañarnos, lo cierto es que el paso de los años hace de las suyas. En hombres y en mujeres, por supuesto. Ahora bien, estos asuntillos del sexo, tienen muchas salidas. Porque, la sexualidad, engloba un gran campo de acción y además del coito están las caricias, las estimulaciones genitales, las fantasías? Aunque, claro, para que toda esta parafernalia funcione, hay que dedicarle tiempo, ganas de hacer bien las cosas y que ellos de una vez por todas asuman que con la edad disminuye su potencia sexual ¿Qué no quieren reconocer lo que estoy diciendo? Pues lo siento señores, porque es la pura realidad. Por eso, si se quieren obtener resultados beneficiosos, se necesita atacar desde varios frentes, los hasta ahora insondables misterios de la libido femenina. Creer que la química, por sí sola, va a poder controlar el apetito sexual femenino, supone una total pérdida de tiempo.