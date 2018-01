El barco y las ratas

Cuando el PP actuaba como si fuese un portaviones, pusieron al frente a un tal Camps. Y acabaron siendo una patera de la que saltan todos, algunos sin salvavidas. Atrás quedaron esos tiempos de vino y de rosas. En aquel tiempo la dinámica dictatorial a quien osara ponerle algún pero a ese lidercillo discapacitado era irrespirable. Un partido entregado a un líder al estilo norcoreano.



Me cansé, y me costó muchos disgustos, denunciar la situación a la que se sometía a la sociedad civil arrodillada ante un PP que no dejaba margen para la disidencia social. Todos lo que osaran cuestionar esos medios cuasi mafiosos eran piezas a batir. Se trataba de cuestionar su independencia, poniéndonos etiquetas o jugando con nuestro trabajo. Una auténtica canallada que sufrimos muchos.



Mientras, muchos militantes y cargos públicos del PP, honrados, no entendían una guerra fratricida que solo podía abocar al partido a una descomposición de las bases, hartas de tanto chalaneo y de tanto ignominia. No tuvieron culpa muchos amigos del PP, pero el silencio cómplice ante «los amiguitos del alma», acabó por no tenerlos en cuenta.



Cualquiera que se asome al balcón del juicio de Gürtel podrá descifrar las cuentas pendientes que se tienen unos contra otros. Podrá observar que muchos de estos miserables, que hicieron maldades contra muchas personas, se enfrentan a su propio vómito. Muchos de los que mantenían una relación paterno filial, hoy son archienemigos del alma. Toda la maldad y toda la miseria humana acontece, y acontecerá, en ese círculo que tejió en torno a su figura mesiánica, un tal Camps.



En el pecado llevan la penitencia. Aquel barco poderoso que surcaba las elecciones ganándolas una detrás de otra, ha sido tocado y a punto está de ser hundido. Y ha sido así por las envidias humanas, por la ambición económica desmedida, por el robo masivo, y por los silencios cómplices. Unas veces por miedo a no repetir, y otras veces por si entraban en la rueda de la ruleta rusa.



Ahora que se despedazan a sangre viva estos que se amaron tanto, solo nos queda sentarnos para ver el mayor espectáculo de violencia jamás visto. Porque la misma forma de actuar contra otros que emplearon cuando no había nadie que les tosieran, emplean ahora con sus correligionarios. Y por eso estarán, y están, dispuestos a decir medias verdades, mentiras y alguna que otra verdad, por salvar su culo y matar a aquellos que les han abandonado en esta tesitura.



No ha acabado esto. El embrollo jurídico aún puede dar juego. Son más las tropelías que quedan por juzgar que las ya juzgadas. Y son más las traiciones que aflorarán ante el inminente yugo de la cárcel. Suele pasar. Los comportamientos mafiosos acaban por sucumbir a la dinámica del arrepentido. El PP no es una organización mafiosa, hay mucha gente honrada y buena en esa casa. Pero ha tenido al frente de la Comunidad Valenciana a algunos de los delincuentes más renombrados.



Ahora algunos dirán «yo ya lo decía», pero no es cierto. Estuvieron callados como gallinas ponedoras. Porque afuera hacía mucho frío y el jefecillo era muy rencoroso, tal como sigue siéndolo. Algunos herederos de ese pobre hombre siguen anclados al palo cual gallina cualquiera. Y mal harán los militantes no borrando cualquier atisbo de aquella época. Si no son capaces de cambiar algunas caras de esta provincia que fueron «uña y carne» con el President rencoroso, mal futuro les espera.



Como buena fábula que es, las ratas abandonan el Titanic. Llevan un tiempo pensando cómo iba a ser la traición, y en cuantico les han enseñado los grilletes de la cárcel han empezado a saltar del barco, que ya mostraba signos de hundimiento.



Tuvieron tiempo para parar a un jefe con graves condiciones mentales y personales. Pero quisieron vivir, y robar, de la situación. Hoy lo de menos es saber la verdad, teniendo en cuenta que casi todos ellos hicieron de la mentira su manera de hacer política. Lo verdaderamente importante es saber si las ratas desaparecen, o se queda alguna agazapada cual rata callejera. Y eso dependerá de los militantes honrados y buenos que tiene el PP. No de la justicia, que lleva su camino.