Pilar Eyre y el amor

La escritora y periodista Pilar Eyre nace en Barcelona, donde estudió Filosofía y Letras y Ciencias de la Información, ha ejercido como reportera, entrevistadora y columnista en diversos periódicos y revistas, y es también conocida como analista de crónica social, siendo su último libro la novela histórica Pasión imperial, en la que narra la emocionante y turbulenta vida de la granadina Eugenia de Montijo, que llegó a ser emperatriz de los franceses como esposa de Napoleón III, y que impulsó el Canal de Suez, y extendió ambiciosamente el imperio francés a México.

Y me recomienda una amiga su novela titulada Un amor de Oriente, que narra la biografía secreta de una mujer, que desde su Manila natal, llega a España en los años sesenta, convirtiéndose en una destacada figura de la alta sociedad de la época, y protagonizando una ardiente y tortuosa historia de amor junto a un seductor artista que lucha por alcanzar el éxito.

Obra que levantó gran polémica, y de la que se ha dicho que podría tratarse de una biografía no autorizada de Isabel Preysler, narrando la relación entre Julio Iglesias y la joven Isabel, plagada de infidelidades, celos y momentos difíciles, en una historia sorprendente y escandalosa.

Y es Pilar Eyre una escritora que me parece ha conseguido tener una carrera admirable, y de la que recuerdo como uno de mis libros favoritos, una historia autobiográfica, en la que cuenta el amor más apasionado de su vida, y cuyo ingenioso título es Mi color favorito es verte, que me encanta, y que es una bella historia entre una mujer y un hombre que viven sentimientos imprevistos, con una intensa relación erótica y emocional. Y es que, ¡romántica que es una!

Y busco alguna entrevista para conocer mejor a Pilar Eyre, y llama mi atención uno de los titulares de la misma, cuando la novelista afirma que es el amar lo que te hace grande, y no el que te quieran, y reflexiono que en general, a la gente le gusta más ser querida que amar, pero que amar es una sensación única y especial, y que amar sin ser amado puede no ser deseable, por no ser correspondido, pero sentirse amado por alguien a quien no amas tampoco es lo deseable, y aunque efectivamente lo ideal es que ocurran ambas cosas a la vez, amar te llena de fuerza, vitalidad e ilusión, por lo que como Pilar prefiero amar que ser amada, y como siempre digo, mejor quien más amó.

De modo que me quedo con esa frase de que amar es lo que te hace grande, y con su imagen de reportera que lo ha contado todo de muchos personajes en este país, y como una brillante escritora de novela histórica, aunque no descarto leer también esa otra obra polémica, cuya protagonista parece ocultar la identidad de ese personaje tan desconocido, pero atractivo y fascinante como pienso es Isabel Preysler.