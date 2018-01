El Lenguaje del partido popular

Podríamos definir el lenguaje como la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. A la vez el lenguaje es un recurso, una herramienta que hace posible la comunicación; un instrumento que en el caso del ser humano se encuentra extremadamente desarrollada con una infinidad de recovecos, giros figuras y matices que dan al lenguaje humano una riqueza incalculable. Existen más de un tipo de lenguaje y a la vez multitud de clasificaciones que tratan de abarcar todas las formas de comunicación que tiene el hombre.

Personalmente creo que, de todas las formas de comunicación oral, el lenguaje informal es el que mejor describe a la persona que lo utiliza. El lenguaje informal es el que usamos en conversaciones entre amigos y familiares. Es un lenguaje expresivo, emotivo que suele tener imprecisiones, donde se repite mucho el vocabulario y usa frases cortas y muletillas.

El uso del lenguaje informal libera al comunicador de la presión social, de los formalismos y los tecnicismos; y le permite poner de manifiesto en cada palabra cuáles son sus pasiones, sus miserias y bondades, su racionalidad o irracionalidad, sus creencias, sus miedos y ambiciones. Aunque con matices , me sirve para ejemplarizar lo que sería un posible lenguaje informal, aderezado como un poco de lenguaje vulgar, los audios que se han filtrado a la prensa donde se escucha a Roque Ortiz, concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, que, en una reunión entre responsables del Ayuntamiento, presidentes de juntas municipales y portavoces populares, es decir entre amigos, decía: «€además, mucha gente, mucha, mucha gente que está donde está gracias a vosotros y gracias al Partido Popular que no se le olvide, que no se le olvide a la gente que trabaja en la concesionaria, que no se le olvide a la gente que le hemos conseguido un trabajo, que no se olvide porque el que no se acuerda de las cosas es un marrano».

La reanudación del juicio de la Gürtel sobre la financiación ilegal del partido popular de Valencia nos ha permitido volver a escuchar conversaciones privadas, entre Crespo, «El Bigotes», Francisco Camps y Ricardo Costa y es fácil deducir que no es exclusiva la forma de comunicación del popular murciano. Parece que, en sus vidas privadas, en sus espacios de confort, los dirigentes del Partido Popular se sienten comodísimos comunicándose con un lenguaje propio, hecho a medida. Como ejemplo, basta con recordar audios de Alfonso Rus, contando billetes de mordidas o a Carlos Fabra inaugurando el «aeropuerto del abuelo» llevando de la mano a su nieto, o a su hija Andrea gritar entre aplausos «que se jodan» dirigiéndose a los parados o a Sonia Castedo, siendo alcaldesa de Alicante ridiculizando a una edil del PSOE con el símil taurino «Manolete, Manolete, si no sabes torear, "pa" qué te metes».

Hechos, ejemplos y argumentos, creo que hay más que suficientes para que en una posible revisión de la clasificación de los tipos de lenguaje, se acepte y se dé por válido un nuevo tipo; «el lenguaje del PP», el lenguaje de la corrupción, del cohecho y de la malversación de fondos. Un lenguaje grosero, chulesco, prepotente, barriobajero y mafioso donde los dirigentes populares, en la intimidad, en confianza, se encuentran como peces en el agua.