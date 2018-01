Juego de trileros

Tenemos un gobierno en Valencia que es capaz de hacer de todo menos gobernar.¿Alguien sería capaz de recordarle alguna acción?. Es increíble cómo se puede estar viviendo políticamente del cuento ya dos largos años y medio. Siempre se ha dicho que la política está para resolver problemas de los ciudadanos. Sin embargo nos encontramos con este Consell que no solo no los resuelve sino que nos genera más. Algunos ejemplos:



En Sanidad, el Centro de Salud del Rabaloche se inició y se dotó de 2,8 millones del Plan Confianza de Orihuela, de los que este gobierno valenciano ha rebajado a 1,6 millones. Nos falta un millón. Y lo queremos. Para más inri, aparecen los de Compromís diciendo que vamos a tener centro gracias a ellos. Hace falta tener narices y poca vergüenza. Y, como guinda, nos dicen que van a ampliar el Hospital pero no dicen ni cuándo ni cómo ni cuánto. Genial. Sobresaliente en desvergüenza.



Por no hablar de las Infraestructuras públicas y servicios... las grandes inversiones del AVE y del tercer carril de la autovía a Murcia las está llevando a cabo el Ministerio de Fomento. La única que se pide a nuestro gobierno valenciano es la recuperación del proyecto de vía rápida a la costa. Y curiosamente dicen que no, que no la necesitamos. Como siempre, para esto se ve que no somos valencianos, ni de primera ni de segunda.



La zona logística o «puerto seco» en la Vega Baja corre hoy peligro por obra y gracia de Manuel Pineda, que es capaz de votar en Valencia en contra de una propuesta en apoyo de la infraestructura, dejando en la estacada a los alcaldes de la comarca. No obstante estamos trabajando para remediarlo. ¿Y qué decir del Consorcio de Residuos?, nunca hubo un servicio tan mal gestionado, con tantos vaivenes, con tanto encarecimiento y con tanta incertidumbre y descontrol.



En cuanto a Educación? uno se queda sin palabras. El señor Marzà con sus inventos y sueños de pasar a la historia como el dominador de la irreductible y castellanohablante Vega Baja. De la noche a la mañana se sacó de la manga un decreto de plurilingüismo para que nuestros niños y niñas cambiasen de lengua. Ya le dijimos que se equivocaba con Orihuela y la Vega Baja y así ha sido. Casi de forma tan osada a lo anterior, al principio de su legislatura y junto al presidente Puig anunciaba una inversión de 500 millones para un Plan de Infraestructuras Escolares que acabaría con las prefabricadas y construiría 124 nuevos centros. ¿Y qué ha ocurrido con el Plan?. Pues que no ha hecho nada: ni eliminación de barracones ni centros (salvo los comenzados con gobierno del Partido Popular).



Aquí ya alcanzamos la mayor capacidad de frescura de nuestro conseller que se inventa un plan en sustitución del anterior y lo llama Edificant. Y en este viene a decir que el colegio te lo hagas tú y luego me traes la cuenta. Como el padre y la madre que en vez de alimentar a sus hijos les dan diez euros y les dicen que coman por ahí y les traigan el recibo.



A Marzà las prisas le pierden y la imprudencia, más. Le dice, además, a AMPAs y centros que no vayan a exigirle a él, que se dirijan a los ayuntamientos a protestar, sobre todo si son del PP. De modo que cuando se haga un centro escolar, cosa que dudo, dirán que ha sido gracias a su plan y, por el contrario, cuando no se haga, dirán que ha sido culpa del Ayuntamiento, bien por no adherirse a él o por no haber sido considerado una prioridad.



Tanta es la duda y el desconcierto que han creado que muchos ciudadanos han llegado a pensar que quien decide si se hace un colegio o un instituto, o se reforma la EASDO, depende del Ayuntamiento. Son maestros trileros que nos engañan sin que sientan la menor vergüenza, y, además, en nombre de la transparencia y la honradez.



Nuestros Consell es incapaz de gestionar esta materia y de solucionar nada que nos afecte y lejos de reconocerlo y de admitir su incapacidad, de ser honestos y devolver las competencias que tiene transferidas del Estado, nos envuelven en sus enredos y lo llenan todo como siempre de tinta de calamar.



Creo que con todo lo que ha sucedido en Educación durante esta legislatura de izquierdas hay motivos más que suficientes para que al señor Marzà se le hubiese invitado a dimitir y volver al lugar del que nunca debió haber salido. Miren, creo que está suficientemente demostrado qué administraciones están funcionando correctamente y cuáles no. Los Ayuntamientos en los que el PP está en el gobierno trabajan con seriedad y eficacia, al igual que nuestra Diputación.



Esa es la diferencia.