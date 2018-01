Cervantes, Shakespeare y el director de la RAE

Hoy, 23 de enero, a las 19.00 horas don Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, presentará el libro Cervantes-Shakespeare: contexto, influencia y relación en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de Madrid. No cabía esperar una mejor y más adecuada presentación para una publicación que estudia y aborda la vida, obra y relación entre ambos autores y que ha marcado un hito académico y editorial sin precedentes al darse una visión actualizada de los dos autores más representativos y carismáticos de la literatura occidental moderna. La edición publicada por la editorial alemana Reichenberger y coeditada por José Manuel González, J osé María Ferri y María del Carmen Irles se caracteriza por su innovación y originalidad, dada la riqueza y variedad de su contenido.



La obra se divide en tres partes: «La época de Cervantes y Shakespeare» que analiza la situación existente dentro del marco histórico en el que vivieron Cervantes y Shakespeare. La segunda parte lleva por título «Cervantes y Shakespeare. Su mundo y su obra», que examina aspectos puntuales de ambos escritores. En «Cervantes and Shakespeare Beyond Cardenio», con la que finaliza la edición, se establecen comparaciones y relaciones centradas sobre todo en el Cardenio, la obra perdida de Shakespeare inspirada en el célebre episodio de la primera parte de El Quijote que comienza en Sierra Morena. Los distintos ensayos de los que consta la edición están precedidos de estudios por parte de destacadas personalidades académicas e institucionales como el propio director de la RAE, Michael Dobson, director del Shakespeare Institute de Stratford upon Avon y de Stephen Greenblatt, profesor de la Universidad de Harvard y doctor honoris causa por la UA, lo que contribuye a hacer del libro una publicación de referencia y prestigio. Además, habría que hacer mención de las colaboraciones por parte de expertos estudiosos en la obra de Shakespeare y de Cervantes como Brean Hammond, José Manuel Lucía Megías y Kiernan Ryan.



Es pertinente y obligado destacar que la colección incluye artículos en español y en inglés por parte de profesores y eruditos pertenecientes a distintas especialidades. Se trata de una edición multidisciplinar, lo que le otorga una mayor significación e interés al tratar de arrojar luz sobre aspectos puntuales desde distintas perspectivas y utilizando diferentes metodologías.



No sería justo terminar sin poner de manifiesto el papel decisivo que la UA ha desempeñado para que esta publicación sea una realidad que debe enmarcarse dentro de los actos organizados con motivo del centenario de la muerte de Cervantes-Shakespeare que tuvieron lugar durante el año 2016, siendo la celebración de las Jornadas Cervantes-Shakespeare el germen de debate y discusión que ha hecho posible el que nos ocupa.



Esperamos que esta colección tenga cumplida continuidad con la creación de la cátedra institucional Cervantes-Shakespeare que hará que el estudio de su obra siga vigente e interpelante en un mundo en permanente convulsión y cuestionamiento.