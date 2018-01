¡Qué tiempo tan feliz!

Hace unos días, Pablo Ruz, uno de los candidatos a la alcaldía del Partido Popular, amonestó al equipo de gobierno por dos grandes desastres: el hotel de Arenales y el Mercado Central. Como la memoria histórica no debe ser su fuerte, se le olvidó comentar que ambos asuntos forman parte del legado del equipo presidido por Mercedes Alonso, que gobernó está ciudad entre 2011 y 2014. Cuatro años, vale la pena recordarlo, caracterizados por la exquisitez en las formas, el trato amable a más no poder con todos los grupos de la oposición, con los sindicatos... tan agasajados que no fueron recibidos ni una sola vez-, los funcionarios municipales encantados de la vida y así toda la ciudad. Valores democráticos como la transparencia, la cercanía a la ciudadanía, el respeto... Por no hablar de un tiempo de esplendor para las vanguardias artísticas de la localidad. Toda una edad de plata para la cultura ilicitana simbolizada en un cuadro expuesto en la Llotja: una señora con los pechos al aire, media sandía y la bandera del Elche C.F.



Todo ello, sin olvidar la cohesión inquebrantable de aquel equipo de gobierno que, si me permiten ponerle nombre y sin acritud, cabría llamar El Mercedato (el historiador Javier Tusell tituló uno de sus libros El Aznarato, referido también a otro tiempo precioso). A lo largo y ancho de la Ciencia Política es difícil contemplar cómo un partido que estuvo en la oposición durante 32 años, alcanza el gobierno municipal y lo pierde a las primeras de cambio. El PSOE encima experimentó en 2011 incluyendo en su lista electoral a nada menos que dos no militantes ?Antonio Rodes y otro chico- en vez de contar con concejales experimentados de esos que, por estar toda la vida sacrificados por el partido, igual se encargan de cementerios que de turismo.



Y respecto a los desastres, lo del hotel de Arenales se explica porque no es lo mismo construir bajo una dictadura bananera que bajo un sistema democrático que, con todas sus deficiencias, en ocasiones hasta es capaz de hacer cumplir las leyes, aunque la empresa constructora intentara con un tupido velo hacer lo que le vino en gana. Lo del Mercado Central es una de las barbaridades más importantes de la historia reciente de nuestra ciudad, dentro de una amplísima colección de estropicios. Primero, por arrasar un espléndido jardín, por dividir a los placeros y por proyectar una mole de muy dudoso gusto con 300 plazas de aparcamiento para deshumanizar nuestro centro histórico. Que el actual equipo de gobierno no dijera taxativamente no al proyecto desde el minuto uno, es también muy difícil de entender. Lo del edificio de Nuevos Riegos El Progreso le sucede a una empresa con 100 años de trayectoria absolutamente ejemplar, aunque en los últimos años una parte de su capital se haya dedicado al Elche Club de Fútbol, como es sabido, la más segura inversión en la que coinciden todos los mercados financieros. Lo único positivo de este asunto ?y ojalá se conserve el edificio tal como estaba con una sala de subastas que podría contemplar una cultura tan importante en nuestra historia como la del agua- es la rotunda respuesta de colectivos sociales y culturales que han conseguido paralizar el derribo y, por añadidura, llamar la atención sobre la urgente necesidad de un catálogo actualizado de edificios protegibles. Que nos sirva de lección si no es mucho pedir.



Menos mal que en Fitur mostramos la Dama de Elche Viviente junto a una propuesta de turismo dirigida al colectivo LGTBI. Al año que viene podríamos llevar una Drag Queen, que para eso somos una ciudad inteligente. Y mucha suerte a Pablo Ruz en su camino hacia la candidatura como alcaldable (él ya sabe que votaré cualquier otra cosa, pero no le faltará mi aprecio personal). Con él, además, la Semana Santa no corre peligro alguno. El problema es el resto de semanas del año: si van a ser también santas o simplemente normales.