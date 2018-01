Las puertas del tiempo (260 momentos de Alicante)

Cuando a principio de 2013 Juan R. Gil, entonces director de INFORMACIÓN, me propuso escribir un artículo semanal sobre la historia de Alicante, busqué las puertas del tiempo por las que se accede al pasado. Hay al menos una decena repartidas por el municipio. La más frecuentada es la que se encuentra en el Palacio Maisonnave, en el número 11 de la calle Labradores.



Bajo el título genérico «Momentos de Alicante», el lunes 21 de enero de 2013 se publicó el primero de los artículos de esta sección. A partir de entonces, han aparecido todos los lunes (excepto uno, debido a la falta de espacio por el fallecimiento de Adolfo Suárez), a lo largo de los últimos cinco años. Con este ya son 260.



Como novelista acostumbrado a extenderme en mis narraciones, al principio me supuso un gran esfuerzo tener que limitarme al espacio de que disponía el periódico para esta sección. Muchos piensan que la brevedad es una virtud en los artículos periodísticos, y probablemente tengan razón. Personalmente tengo mis dudas cuando se trata de situar al lector en un contexto histórico y, además, se pretende relatar los hechos, parcial o totalmente, de manera novelada; es decir, cuando lo que se escribe está entre el reportaje y el cuento. A este respecto suele ponerse como ejemplo de excelencia a Antón Chéjov, ya que uno de los rasgos más halagados de su estilo es la brevedad de la mayoría de sus relatos. Pero este rasgo no era voluntario. En realidad, se debía a una imposición de los editores de las revistas en las que publicaba. De hecho, muchos de sus cuentos fueron difundidos en varias entregas.



En mi caso, he de agradecer la generosidad de Juan R. Gil y del actual director, Toni Cabot, porque han permitido aumentar paulatinamente el espacio de esta sección hasta ocupar una página completa.



Consciente de lo mucho publicado anteriormente acerca de la historia alicantina, he procurado soslayar los grandes hitos que marcaron la existencia de la ciudad, pero sin rehuirlos cuando ha sido preciso mencionarlos. Por lo general, he preferido elegir hechos menos famosos, pero importantes también en el desarrollo del municipio.



Lo mismo sucede con los personajes históricos. El índice onomástico que se puede confeccionar con las personas reales mencionadas en estos 260 artículos supera los 3.000 nombres. En ellos figuran naturalmente personajes ilustres, pero su mención en los textos suele ser tangencial, puesto que de ellos ya se ha escrito mucho. La mayoría de los personajes son gente menos célebre, anónimos incluso o ya olvidados, pero cuyas vivencias sirven para poner de manifiesto la historia cotidiana, real y auténtica de Alicante. No oculto aquí la frustración que me procura la falta de personajes históricos femeninos, la escasez de alicantinas que aparecen en las crónicas de la ciudad, en el siglo XX inclusive, lo cual, desde luego, no es culpa de ellas, pues con seguridad muchas protagonizaron hechos que merecerían ser recordados. Por desgracia, el tradicional androcentrismo ha impedido que esos hechos fuesen recogidos por historiadores y periodistas, todos varones. Esta frustración ha sido compensada en parte con la fabulación, un placer añadido que me he concedido ocasionalmente y sin traicionar la confianza del lector.



Por encima de todos estos nombres de alicantinos, célebres o no, destaca la verdadera y única protagonista de esta sección: Alicante.



Veintiuno de estos artículos han estado dedicados a un año concreto, entre 1572 y 1967, pero con el resto he pretendido recuperar momentos más genéricos del pasado alicantino, escogidos a lo largo de 24 siglos: desde la destrucción en el 209 a. C. del poblado ibérico-púnico situado en Tosal de Manises por las legiones romanas, hasta los sitios web de la actualidad que contienen datos sobre la historia de Alicante.



Así, hemos conocido momentos tan remotos como el apogeo y abandono de Lucentum, la situación de Laqant cuando se acordó el Pacto de Teodomiro en el año 713, y su posterior islamización.



Momentos bélicos o políticos como cuando Jaime II arrebató la villa al reino castellano; o la denominada Guerra de los dos Pedros; o el primer bombardeo que sufrió la ciudad; o los desembarcos de los berberiscos; o el embarque en el puerto de las tropas destinadas a la reconquista de Orán en 1732; o el asedio y capitulación de Alicante ante las tropas absolutistas y francesas en 1823; o la rebelión liberal frustrada en 1826; o el triunfo de La Gloriosa en 1868; o los inicios del anarquismo y de la Falange en la ciudad; o las represalias sufridas por los perdedores de la Guerra Civil; o las elecciones generales de 1977; o el intento de golpe de Estado en 1981.



En otros momentos hemos conocido la historia del primer hospital de Alicante; y de la Montañeta, con su molino de viento; y la de Villafranqueza y Tabarca; y la de los cementerios, las cárceles, los Baños de Busot, de las casetas y balnearios del Postiguet, del Chalé de Mancha, de las Casas de Socorro, de las Cajas de Ahorro, de los manicomios, de los cambios de callejero, del derribo de las murallas y del Plan de ensanche, de la urbanización de la Albufereta y de la Playa de San Juan.



Hemos revivido la construcción e inauguración de la vía férrea, la llegada del primer tren botijo, el accidente ferroviario de 1912, la inauguración del Teatro Principal y del primer supermercado. Y también otros momentos en apariencia más prosaicos, pero igualmente importantes, como la construcción de los primeros retretes en las viviendas, el consumo de agua corriente y la evolución del alumbrado público; así como la aparición de la bicicleta y del automóvil, la instalación de las primeras máquinas de vapor, y los inicios del teléfono y de la televisión.



Ha habido momentos en los que hemos hablado de la prohibición de juegos de azar, de las costumbres fúnebres y las primeras funerarias, de las boticas y farmacias, de la falsificación de monedas y billetes, de las plagas de langosta sufridas en la huerta, de la primera imprenta, de la obsesión por esconder a los pobres con leyes y ordenanzas sobre mendicidad, de la prostitución, de la legislación sobre perros, del consumo y adulteración de la leche, de la historia de las Hogueras de San Juan pre-oficiales.



Hemos recordado las epidemias de peste y de cólera morbo, y la pandemia de gripe en 1918. Del incendio de la iglesia de Santa María en 1484, de la rivalidad histórica entre los curas de las dos parroquias más antiguas, de los primeros protestantes alicantinos, de los albores del espiritismo.



Gracias a otros momentos sabemos algo más de los mudéjares y corsarios alicantinos, de la enseñanza y los maestros en los siglos pasados, de la persecución sufrida por los gitanos, de la expulsión y el regreso de los jesuitas, de los sastres y modistas, de los morisquillos, de las nodrizas y matronas, de los basureros y barrenderos, de los presos y los carceleros, de los bomberos, de las pitonisas y curanderas de principio del siglo XX. Hemos recordado a la Orquesta de Cámara de Alicante y el Mundial de Fútbol de 1982.



Cruzando las puertas del tiempo hemos visitado, sin que ellos lo supieran, como espíritus invisibles, a Jaime I y Alfonso X, cuando estaban reunidos en una mansión de la calle Mayor; y hemos observado a Francisco I de Francia, en su estancia alicantina como prisionero; y a la embajada japonesa que estuvo aquí a finales de 1585; y hemos seguido los pasos del expresidente estadounidense Ulises Grant durante su breve visita; y cenado con Federico García Lorca en la nochevieja de 1932.



Y hemos averiguado cómo fue la vida de un buen número de alicantinos poderosos, cuyas huellas han pasado no obstante inadvertidas en los libros de historia, como el camarlengo Simón de Ampurias, o la de pobres de solemnidad, como José Carbonell, aquel viejo labriego que murió de hambre bajo un algarrobo en 1805.



Durante el último año, algunos de estos momentos han estado ilustrados por los magníficos dibujos de Amparo Alepuz y José Luis Maravall, profesores de Bellas Artes de la UMH.



