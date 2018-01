Los jóvenes se politizan

Analfabeto político es aquel que «no sabe que el coste de la vida, el precio de las alubias, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales». El analfabeto político, que definía tan duramente Bertolt Brecht, está empezando a desaparecer: «lo que está claro es que está comenzando a producirse, si bien de manera muy tímida aún, un despertar político de los jóvenes, o por lo menos de su percepción de la política como algo que les afecta, que forma parte de sus vidas y por lo que han de preocuparse. Y este es un buen punto de arranque para comenzar a reconstruir una juventud más implicada». Esta es una de las principales variaciones que el octavo informe Jóvenes españoles entre dos siglos (1984?2017) (Fundación SM) del que son autores Juan González Anleo y Jose A. López Ruiz, registra con relación a los primeros informes hace 25 años.



Los jóvenes ?entre 15 y 24 años en el estudio? se sitúan, de media, en el centro del espectro político, más al centro que en los anteriores estudios, pero se sitúan en posiciones más extremas, uno de cada cinco, más en la izquierda que en la derecha. Están recuperando la dicotomía izquierda-derecha, «se ha producido un descenso en el porcentaje de los que no se sentían identificados con la misma o no le encontraban sentido» a esa dualidad. Tres de cada cuatro entrevistados opinan que «los políticos buscan antes sus propios intereses o los de su propio partido que el bien de los ciudadanos» que «anteponen los intereses de las multinacionales, bancos y grandes grupos de presión a los intereses de los ciudadanos». Estas últimas razones eran el soporte del «todos son iguales» o «me da igual quien me robe» y por lo que algunos dudaban de la validez de la clasificación izquierda-derecha. La izquierda no planteaba una alternativa diferenciada que, sociológicamente, se atribuía al aumento de las clases medias. (Estudio 2.926 del CIS sobre los conceptos izquierda-derecha en España).



«¿Ha revertido el tiempo de crisis la estrategia de enroque social juvenil?». Es el titulo del capítulo sobre la participación política de los jóvenes y la respuesta es que sí, son bastantes más, casi la mitad los que piensan que «participando en política puedo contribuir a mejorar la sociedad en la que vivo». Los jóvenes siguen la información política en los diferentes medios, y también aumenta el porcentaje de los que hablan o discuten de temas políticos. Son una tercera parte aproximadamente; sin embargo, la participación en acciones políticas propiamente dichas se mantiene en niveles similares, con la excepción importante de «votar». La indignación de los jóvenes ha envejecido la Transición y buscan unas formaciones políticas distintas a las que «nos han traído hasta aquí». La indignación es compartida por padres e hijos pero estos buscan unas respuestas diferentes «a lo de siempre». El asociacionismo de los jóvenes crece ligeramente sobre todo en organizaciones de solidaridad y activismo: sociales, ecologistas, religiosas, sindicatos, derechos humanos. Mientras en los primeros informes, hasta final del siglo pasado, los jóvenes se identificaban con la «localidad, pueblo, ciudad en la que vives», con la «región o comunidad autónoma» y con Europa. Ahora la tendencia en los últimos años es que se identifican en primer lugar con España por un lado, y «con el mundo entero» por otro. Los ámbitos territoriales que antes estaban en último lugar. La politización de los jóvenes es mayor cuando mayor es el nivel de estudios; mayor en los que se autoposicionan en los extremos del espectro político; y es mayor en los que se autodefinen como religiosos o creyentes, especialmente entre los católicos.



Los dos lustros de crisis económica han politizado a los jóvenes, y quizá han descubierto que los derechos y el Estado del Bienestar no crecen en la naturaleza por sí solos, y que si no se defienden se pierden. Sea, feliz será quien lo vea, que decía el poeta.