La paranoia de Bascuñana y sus fantasmas

Hay personas que se creen que por su cargo o condición se creen en poder de la verdad. Hasta se creen sus propias mentiras. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, me vuelve a acusar, por segunda vez consecutiva, de ser más riguroso a la hora de reclamar las deudas que los consistorios deben al Consorcio Vega Baja Sostenible.

En primer lugar, el presidente NO reclama a los consistorios el pago de sus cuotas porque a él le apetezca hacerlo o por simple diversión. Señor Bascuñana, el presidente del Consorcio firma la reclamación de ese pago a TODOS los consistorios a instancias de la Tesorería e Intervención del organismo. Este presidente no sabe ni cuánto ni desde cuándo deben los ayuntamientos al Consorcio. Es un trámite que desde Intervención se hace como parte del procedimiento administrativo, porque si no se hiciera esas deudas preescribirían. Y esto último lo sabe usted perfectamente.

No haga un juego político con este tema. Además, no es este presidente el que filtra en Prensa lo que debe su Ayuntamiento para perjudicar a otros concejales de su partido o de otros partidos. Este presidente ni lo hace con el suyo ni con ninguno de los ayuntamientos de la Vega Baja, por más que piense el ladrón que son todos de su condición ni por muchos fantasmas que quiera ver el alcalde de Orihuela, envuelto en su paranoia, revoloteando a su alrededor.

En segundo lugar, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el que se publicó un expediente extrajudicial de crédito de su ayuntamiento NO pone que con esos pagos se cubra lo que se debe al Consorcio. El BOP solo informa de que se hace un expediente extrajudicial, no detalla ni dinero, ni pagos a nadie. No confunda a los vecinos.

Deberíamos ser más rigurosos a la hora de poner énfasis en temas tan delicados y que afectan a todos los ciudadanos de nuestra comarca. No es de recibo que se me acuse ahora, de manera burda y torticeramente, de una cuestión en la que yo no he participado. Yo no soy el que filtra a los medios de comunicación que el Ayuntamiento oriolano debe tantas cuotas al Consorcio ni los años en los que corresponden. No es mi estilo. Igual tiene que mirar usted a su alrededor. Le pido señor Bascuñana que se disculpe y que no me meta a mí en la guerra política que tienen montada ustedes en su Ayuntamiento y en su partido, sobre todo ahora que se ha iniciado el juicio de Gürtel para castigar el dopaje electoral ilegal de su partido y ya se están confesando los que tanto silencio han guardado.