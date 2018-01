Pensiones casi congeladas y no sólo de frío

Se inicia 2018 con otra espectacular subida de las pensiones en un 0,25%. Será el quinto año consecutivo en el que se sube el mismo porcentaje. Da igual que el PIB haya subido, con datos del tercer trimestre de 2017, un 3,1% interanual, o que la inflación del año pasado haya sido del 1,1% de subida del IPC.



Al Gobierno se le llena la boca de un discurso triunfalista, de que España es el país que más crece en Europa y, en cambio, a un sector importante de su población, los pensionistas, se les niega participar mínimamente de ésa supuesta mejoría. Se sabe que los bancos han vuelto a los beneficios, ahora que las pérdidas se las hemos pagado los contribuyentes. Que las eléctricas hacen su agosto todo el año, con subidas prohibitivas de la luz con total impunidad. Que las grandes empresas vuelven a beneficios. Que cada vez que aparece un «pufo» en un paraíso fiscal, hay una selecta selección de «patriotas» españoles que, con banderita en la muñeca y el dinero en el extranjero, hacen las Américas, nunca mejor dicho.



Mientras, los pensionistas, los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos, los parados, los jóvenes, etc. comprueban que ésa mejoría general no les llega. Los sueldos que se pagan, en la mayoría de los casos, son indecentes; la explotación laboral sin dar de alta o sin declarar todas las horas es muy habitual, la contratación es temporal y parcial. Hemos vuelto atrás un montón de años, el presente laboral está siendo muy duro para mucha gente y el futuro no es precisamente alentador y, mucho menos, con las previsiones de cómo serán las condiciones de la jubilación en los próximos años.



A fecha de diciembre de 2017 había, en España, un total de 9.581.770 pensiones, un número importante. En la provincia de Alicante son 313.021 las pensiones existentes a ésa fecha. La pensión media de todas ellas aquí, según la Seguridad Social, es de 802,73 euros/mes. Si vamos a las de jubilación, las más altas, en el régimen general, la media alicantina está en 1017,6 euros/mes, por cierto, casi 200 euros mensuales menos que la misma media en España, resultado de la precariedad y economía sumergida habitual de la zona. Pero si analizamos la pensión media actual de jubilación de los autónomos aquí, está en 698,38 e/mes. ¡Menuda jubilación espera a nuestros comerciantes o profesionales autónomos!



Una revalorización del 0,25% para 2018 va a suponer una subida de 2 euros al mes para la media de todas las pensiones que se cobran en la provincia de Alicante. En las de jubilación del régimen general, las más altas, la media subirá 2,50 ?/mes y, en las de autónomos, 1,70 ?/mes. Se agrava así la pérdida de poder adquisitivo de todos los pensionistas. Se dirá que ha habido años que el IPC ha sido negativo. Cierto. En 2014 bajó el 1% y en 2015 fue del 0%, pero sólo en 2016 subió un 1,6 y en 2017 un 1,1%. En todos ésos años las pensiones han subido un 0´25% anual, hagan cuentas de lo que se ha perdido estos años y piensen que, hasta 2022, está aprobada ésa subida. Después ya se verá, y en 2019 entra en vigor el factor de sostenibilidad que será otro hachazo a los nuevos pensionistas.



Se habla de que este tema se tiene que ver en el Pacto de Toledo, que trata el tema de las pensiones. Cierto, pero fue el PP el que cambió unilateralmente lo que allí estaba aprobado para la revalorización de las pensiones y, hasta ahora, ha mostrado total insensibilidad para corregirlo. Los partidos que permitieron que Rajoy siguiera gobernando, Ciudadanos que le dio su voto y el PSOE que se abstuvo, deberían forzar junto al resto del Congreso, medidas para revertir esta situación. A ver si entre Cataluña y Cataluña alguien hace algo para mejorar a los colectivos más débiles, como los pensionistas, pero no sólo los pensionistas.



CC OO y UGT llevan tiempo denunciando esta situación y convocando actos para exigir soluciones: concentraciones, marchas, recogida de firmas, asambleas, etc. Precisamente este jueves por la mañana hay un acto, organizado por CC OO de reparto de información sobre este tema, en la puerta del Hospital General de Elx y en el Hospital del Vinalopó, dentro de una campaña a nivel estatal.



En Elx hay casi 40.000 personas que superan los 65 años, sin contar las que puedan estar jubiladas con menor edad. Es una cifra muy importante. El deterioro de sus pensiones repercute en su calidad de vida y en su capacidad de compra. Y, por si faltara algo, el Gobierno hará que desaparezca el bono social de la luz a partir de abril para miles de usuarios. Todo son facilidades para los colectivos más vulnerables. Hace falta otra forma de gobernar más cercana a la ciudadanía.