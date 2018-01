Lógica difusa y lógica clásica

Si el fútbol se rigiera por las leyes de la lógica clásica, cualquier proposición futbolística sería o bien verdadera o bien falsa. Y punto. Así, la proposición «el fichaje de Coutinho era necesario para el Barça» tendría que ser o bien verdadera o bien falsa. Pero es que el fútbol inventó la lógica difusa mucho antes de que lo hiciera el matemático Lofti Zadeh, así que los futboleros sabemos desde siempre que en el fútbol hay grados de verdad, y por eso la proposición «el Madrid está descartado para el título de Liga» no es verdadera y la proposición»si el Barça no gana la Liga de Campeones la temporada será un fracaso» no es falsa, porque si bien en las dos hay ciertos grados de verdad, no por ello podemos decir que sean verdaderas o falsas. Si la verdad es un continuo entre lo verdadero (1) y lo falso (0), entonces tendríamos que hablar de proposiciones parcialmente verdaderas o más o menos falsas, y eso permite llegar a algún acuerdo en las discusiones futbolísticas antes del tercer o cuarto café. Podríamos decir, por ejemplo, que la proposición «el fichaje de Coutinho era necesario para el Barça» es verdadera en un grado 0,7 (si pensamos en que Iniesta no es eterno) o, si lo preferimos decir así, es falsa en un grado 0,3. Que el Madrid está descartado para el título de Liga es una proposición verdadera en un grado 0,8 (y falsa en un grado 0,2), y que la temporada del Barça será un fracaso si no gana la Liga de Campeones es una proposición con el mismo grado de verdad que de falsedad (0,5).

Hay otras proposiciones que, sin ser falsas (0), sí se acercan mucho a la falsedad. Por ejemplo, cuando Granero, jugador del Espanyol, dice que «para nada el Barça era el peor rival que nos podía tocar en la Copa», podemos decir que esa proposición es falsa en un grado 0,9 (y verdadera en un grado 0,1), del mismo modo que la proposición (también formulada por Granero) según la cual había «mucha gente con ganas de que nos tocara el Barça» se acerca tanto a la falsedad que roza con los dedos el grado 0. Pero como esto es fútbol y lógica difusa, y por tanto sólo hay grados de verdad, hay que renunciar al 1 y al 0 y moverse en el difuso camino que recorre la enorme distancia entre el 0 y el 1. Eso sí, hay proposiciones que no hay quien se trague ni acompañadas de la lógica difusa. El periódico deportivo italiano «La Gazzeta» da 10 razones que demuestran que Ronaldo es mejor que Messi, y eso es un ejemplo de verdad de grado cero. Una cosa es discutir de fútbol utilizando la lógica difusa, y otra entender que hay proposiciones que sólo necesitan un poco de lógica clásica.