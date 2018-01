Panegírico a la suerto

¿En qué momento cree que se encuentra su carrera?



A título personal, soy el mismo que antes, con las mismas ganas y los nervios de antes de subirme al escenario. Sigo enamorado de mi trabajo 17 años después. Que ahora me vaya mejor, me permite estar más tranquilo, hacer maquetas en casa o viajar a Brasil o Cuba para escribir. La pasión por la música no la he perdido. En el momento en el que me desanime, estaré acabado.



Aseguran que todas las letras de sus canciones están basadas en vivencias personales, ¿es cierto esto?



No soy guionista ni me invento historias. Soy un tipo intenso y eso es lo que me lleva a escribir canciones. Puedo conocer a una persona en un tren que me inspire algo, por ejemplo. Uno de los últimos temas que he compuesto narra la vida de un actor que conocí durante un viaje a Cuba.



¿Le han recomendado alguna vez que no se defina a sí mismo como cantautor?



Sí, me recomendaron que dijera que lo que hago es pop. Estoy muy orgulloso de cantar los propios temas que me escribo.